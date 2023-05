Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Schussabgabe in Lüdenscheid bei der Polizei

(wS/red) Lüdenscheid 05.05.2023 | Nachdem am Montag, den 01.05.2023, ein 24-jähriger Mann in Lüdenscheid durch eine Schussabgabe tödlich verletzt wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 18-Jähriger und ein 15-Jähriger wurden in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte sich der dringende Tatverdacht jedoch nicht erhärten, so dass sie am 02.05.2023 aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden.

Am Donnerstag, den 04.05.2023, startete die Polizei Hagen eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 23-jährigen Syrer, der dringend tatverdächtig war, auf den 24-jährigen Mann geschossen zu haben.

Donnerstagabend stellte sich der Tatverdächtige in Begleitung eines Anwaltes bei der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Zum aktuellen Ermittlungsstand und den Hintergründen der Tat können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Die Obduktion des Leichnams des verstorbenen 24-Jährigen hat bereits stattgefunden. Die Ermittlungen werden von der Mordkommission des PP Hagen und der Staatsanwaltschaft Hagen weitergeführt.

