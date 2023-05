Thomas Jung seit Mai neuer Chef der Siegener Feuerwehr: Erste Amtshandlung am Florianstag

(wS/red) Siegen 11.05.2023 | Thomas Jung ist seit 1. Mai neuer Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Siegen (vormals Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Siegen): Einsatzkräfte koordinieren, Ruhe bewahren, nach einem Notruf die ersten, oft lebenswichtigen Maßnahmen einleiten – das hat der ausgebildete Rettungsassistent von der Pike auf gelernt. Nach seinem Abitur 1996 am Siegener Löhrtor-Gymnasium kam er über den Zivildienst beim DRK-Kreisverband auf der Rettungswache Wilnsdorf, dann als Praktikant zum Rettungsdienst in Siegen. „Das waren meine ersten Kontakte in diesen Bereich. Ich habe immer die Möglichkeit bekommen, mich weiterzuentwickeln.“

Seit 1997 arbeitet er im Rettungsdienst der Siegener Feuerwehr, ab 2011 als Chef der Kreisleitstelle. Zuletzt war er in der Hauptamtlichen Wache zuständig für die Bereiche Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz und Nachrichtentechnik. „Ich freue mich darauf, die von starken Veränderungen gekennzeichnete Zukunft der Feuerwehr Siegen mitgestalten zu können“, sagt der gebürtige Siegener über seine neue Aufgabe bei der Siegener Berufsfeuerwehr, die mit dem neuen Status den zunehmenden Herausforderungen der Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit gerecht werden soll. „Es macht mich stolz, Teil der Gemeinschaft Feuerwehr zu sein und das schon seit so langer Zeit.“

Zu den ersten Amtshandlungen von Thomas Jung gehörte die Ehrung – an der Seite von Bürgermeister Steffen Mues und Feuerschutzdezernent Wolfgang Cavelius – von 60 verdienten langjährigen Feuerwehrleuten am Florianstag: Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Zugehörigkeit erhielten 17 Feuerwehrmänner, das goldene Ehrenzeichen für 35 Jahre ging an neun Kameraden, Willi Karl, Ralf Rinsdorf und Horst-Walter Schmidt wurden mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz für beeindruckende 50 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. 31 Feuerwehrleute erhielten das Feuerwehr-Sonderehrenzeichen: 17 Feuerwehrmänner für 40 Jahren, sieben sind seit einem halben Jahrhundert dabei, Reinhard Moll, Werner Klein, Herbert Siebel, Willi Schneider und Helmut Höfer seit 60 Jahren. Manfred Druschowitsch ist bereits 1948, also vor 75 Jahren in den Dienst der Feuerwehr getreten und Willi Walter Hirsch vollendete 80 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. „Ein Leben für und mit der Feuerwehr“, sagte Thomas Jung im Rückblick.

Die Zukunft wird auch die Siegener Berufsfeuerwehr vor ganz neue Herausforderungen stellen: Thomas Jung nennt beispielhaft die Klimakrise mit neuen Einsatzszenarien im Zivil- und Katastrophenschutz, Nachwuchsförderung und den technischen Wandel durch die Digitalisierung. Doch der 46-Jährige ist zuversichtlich: „Als Teil einer ehrenamtlich wie hauptamtlich stark engagierten Gemeinschaft von Einsatzkräften fühle ich mich gut aufgehoben, diese Themen nicht nur anzugehen, sondern auch bewältigen zu können.“ Dabei helfen die fachlich gute Ausbildung aller Einsatz- und Führungskräfte sowie die Teamfähigkeit und Bereitschaft, sich über die Maße einzusetzen.

