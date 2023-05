Verheerender Brand in Neunkirchen-Struthütten: Restaurant Teresas Trattoria völlig zerstört

(wS/red) Neunkirchen 23.05.2023 | Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem verheerenden Brand im Ortsteil Neunkirchen-Struthütten alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort „Feuer 4 – Menschenleben in Gefahr“ eilten die Einsatzkräfte zum Restaurant Teresas Trattoria, das bereits in Flammen stand. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Bevölkerung über die arn-App NINA vor einer Ausbreitung der Rauchwolke gewarnt wurde. Fünf Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter drei Erwachsene und zwei Kinder.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war das Gebäude an der Kölner Straße bereits vollständig in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein vollständiges Abbrennen des Hauses nicht verhindert werden. Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte noch vor Ort. Ein Bagger ist im Einsatz, damit alle Glutnester von der Feuerwehr gelöscht werden können.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Weitere Infos sowie Filmbeitrag folgen im Laufe des Tages hier auf wirSiegen.de

Siehe Erstmeldung

Fotos: wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier