Vom 27. Mai bis zum 16. Juni 2023 beteiligt sich Kreuztal wieder beim „Stadtradeln“

(wS/kr) Kreuztal 15.05.2023 | Fast 2.000 Siegen-Wittgensteiner Radelfans haben im vergangenen Jahr bei der Aktion „Stadtradeln“ gemeinsam über 400.000 Kilometer zurückgelegt. In diesem Jahr sind die Städte und Gemeinden sowie der Kreis wieder bei dieser bundesweiten Aktion dabei – auch Kreuztal beteiligt sich an der Aktion. Vom 27. Mai bis zum 16. Juni geht es darum, in Teams möglichst viele Kilometer CO2-arm mit dem Fahrrad zurückzulegen. Beim „Stadtradeln“ werden deutschlandweit die aktivsten Kommunen und vor Ort die besten Teams und Radler gekürt.

So radelt man mit

Unter „www.stadtradeln.de/registrieren“ können sich alle, die mitmachen wollen, ab sofort registrieren. Aber: Ohne Team geht es nicht. Wer mitradeln will, muss einem bereits vorhandenen Team beitreten – wie etwa dem der Stadt Kreuztal – oder ein eigenes Team gründen. Über die Stadtradel-App können dann die zurückgelegten Kilometer automatisch getrackt und der eingesparte CO2-Ausstoß ermittelt werden.

Aber man kann auch ohne App teilnehmen und seine Kilometer ins Webportal eintragen. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen STADTRADELN- Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Sonderkategorie „Stadtradeln-Star“

Für besonders motivierte Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es die Sonderkategorie „Stadtradeln-Star“. Die „Stars“ verpflichten sich, 21 Tage lang komplett aufs Auto zu verzichten – Fahrten mit dem ÖPNV sind aber erlaubt. Die „Stadtradel“- Verantwortlichen appellieren insbesondere an Kommunalpolitiker/innen, als „Stadtradel-Stars“ an den Start zu gehen, um so ihre Kommune ganz besonders zu repräsentieren und auf der Straße einen hautnahen Eindruck von der Radfahrinfrastruktur in ihrer Kommune zu erhalten. Vor diesem Hintergrund gibt es beim „Stadtradeln“ auch eine eigene Wertung für Kommunalpolitiker/innen, bei der am Ende bundesweit die Kommunalparlamente mit den aktivsten Radlerinnen und Radlern ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen zur kreisweiten Aktion gibt es auch auf der Internetseite des Kreises Siegen-Wittgenstein: Stadtradeln 2023 / Kreis Siegen-Wittgenstein

Anmelden kann man sich und sein Team hier: https://www.stadtradeln.de/kreuztal