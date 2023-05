Wilnsdorfer Ferienspiele 2023 – Bunte Abenteuer statt triste Ferientage

(wS/wi) Wilnsdorf 15.05.2023 | edes Jahr am Start, und doch immer wieder etwas anders: Mit dem bunten Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Wilnsdorf werden triste Ferientage auch in diesem Jahr keine Chance haben. Wie wäre es mit einem Outdoor-Abenteuer, einer Nacht in der Bibliothek oder einem Graffiti-Workshop? Auch der beliebte Familienausflug in den Panorama-Park ist wieder dabei, diesmal in Kooperation mit dem neuen Wilnsdorfer Seniorentreff – Oma und Opa sind also herzlich eingeladen, ihre Enkel zu begleiten. Aber natürlich kann jeder Junggebliebene teilnehmen, auch ohne Kindeskinder.

Fürs Ferienspielprogramm 2023 hat die Gemeinde Wilnsdorf fast vierzig Aktivitäten auf die Beine stellen können, dank der tollen Unterstützung von örtlichen Vereinen und anderen Veranstaltern. Das komplette Angebot ist ab Freitag, 19. Mai, im Onlineportal www.unser-ferienprogramm.de/wilnsdorf zu finden, inklusive der Möglichkeit zur Anmeldung bis einschließlich 4. Juni. Am 5. Juni entscheidet dann das Los über die Vergabe der Plätze, damit jedes Kind die gleiche Chance hat. Die Ergebnisse werden noch am selben Tag über das Onlineportal bekannt gegeben, zusammen mit einem eventuellen Hinweis auf weitere Losrunden, falls noch Plätze frei sind.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier