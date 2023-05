Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit – Auffahrunfall in Krombach sorgte für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Kreuztal 05.05.2023 | Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in Krombach zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Opelfahrerin fuhr auf der Hagener Straße von Eichen kommend in Richtung Krombach. In Höhe der Apotheke musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine dahinter fahrende 22-jährige Fahrerin eines VW-Passat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Nach ersten Infos wurden dabei zwei Personen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und klemmten außerdem die Batterie des Passat ab und streuten die Unfallstelle aufgrund von auslaufenden Betriebsmitteln ab. Der Verkehr wurde von der Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden.

















Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

