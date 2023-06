34-jähriger Motorradfahrer verliert sein Leben auf der L531

(wS/red) Siegen – Eiserfeld, 06.06.2023 | Am frühen Dienstagabend ereignete sich ein tragischer Unfall auf der Freiengründer Straße (L531) in Siegen-Eiserfeld, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer sein Leben verlor. Der Mann war auf seinem Motorrad von Neunkirchen in Richtung Eiserfeld unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen die Schutzplanke prallte.

Der Aufprall war so heftig, dass das Motorrad zurück auf die Straße geschleudert wurde. Unglücklicherweise rutschte der Fahrer selbst unter der Leitplanke hindurch und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ersthelfer, darunter auch eine Rettungssanitäterin, die sich zufällig in der Nähe des Unfallortes befand und nicht im Dienst war, kümmerten sich sofort um den verletzten Motorradfahrer.

Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben die Bemühungen erfolglos, und der 34-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären.

Aufgrund des Unfalls musste die Freiengründer Straße für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier