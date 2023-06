Astronaut besucht Uni Siegen

(wS/red) Siegen 29.06.2023 Am 6. Juli kommt der ehemalige ESA-Astronaut Dr. Thomas Reiter nach Siegen. Dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt folgt ein Vortrag an der Universität – Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. „Unser Universum“ ist das Thema des Wissenschaftsjahres 2023. An der Universität Siegen steht das Universum deshalb im Blickpunkt vieler Veranstaltungen. Ein Highlight ist der Besuch des bekannten ESA-Astronauten Dr. Thomas Reiter am 6. Juli in Siegen. Thomas Reiter verbrachte lange Forschungsaufenthalte sowohl auf der ISS als auch auf der Mir. Er war der achte Deutsche im All.

Eintrag ins Goldene Buch & Vortrag für Bürgerinnen und Bürger:

In Siegen wird sich Dr. Thomas Reiter in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Im Konferenzraum des Hörsaalzentrums der Universität Siegen wird Bürgermeister Steffen Mues den Gast um 19.30 Uhr empfangen.

Auf Einladung des Hauses der Wissenschaft der Universität Siegen wird Dr. Thomas Reiter anschließend einen Vortrag in der Reihe „Forum Siegen“ halten. Das Thema lautet „Astronaut und Wissenschaft“. Los geht’s um 20 Uhr im Friedrich-Schadeberg-Hörsaal (Raum: US-C 116) im Hörsaalzentrum auf dem Campus Unteres Schloss. Der Vortrag behandelt Reiters Aufenthalte auf den Raumstationen Mir und ISS. Außerdem geht es um Experimente im Weltraum, Forschung und das Leben auf den Raumstationen.

Thomas Reiter war von 1992 bis 2007 ESA-Astronaut. Zuvor war Reiter, damaliger Jagdbomberpilot bei der Bundeswehr, aus 22.000 Bewerbern aus ganz Europa von der ESA 1989 ausgesucht worden. In der russischen Raumstation Mir absolvierte er 1995/96 den ersten ESA-Langzeitflug überhaupt. Dabei unternahm er als erster Deutscher einen Weltraumausstieg. Auch auf der ISS war er 2006 der erste europäische Langzeitflieger. Bis Mai 2021 war Thomas Reiter ESA-Koordinator internationaler Agenturen und Berater des Generaldirektors.

Der Eintritt ist frei. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

