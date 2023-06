Bad Laaspher Stadtradler toppen die Vorjahresleistung

(wS/bl) Bad Laasphe 28.06.2023 | Die zweite Teilnahme Bad Laasphes an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ war erneut ein voller Erfolg. In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum haben 205 aktiv radelnde Bürgerinnen und Bürger zwischen 4 und 79 Jahren insgesamt 49.561 klimaneutrale Kilometer auf ihren Fahrrädern und E-Bikes zurücklegt. Wie im Vorjahr haben sie damit im übertragenen Sinne noch einmal die Erde umrundet – und ganze 8 Tonnen CO2 eingespart. „Das ist eine wirklich beachtliche Leistung“, freut sich Bürgermeister Dirk Terlinden.

229 Personen waren für den Aktionszeitraum vom 27. Mai bis 16. Juni angemeldet. Aktiv geradelt sind tatsächlich 205 Personen in 17 Teams. Bei 2702 gesamten Fahrten wurden damit gemeinsam durchschnittlich 241,8 Kilometer pro Kopf geradelt.

Wie im Vorjahr war zum Schluss erneut sehr deutlich der MTB Bad Laasphe e.V. das erfolgreichste Team mit den meisten Kilometern, dessen Fahrer*innen insgesamt 15.003 Kilometer zurücklegten. Platz 2 belegt die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe mit 9.065 Kilometern, den dritten Platz erreicht das Team der Heinrich Wagner Sinto GmbH mit 5.858 Kilometern. Auch das eine beachtliche Leistung, denn diese Kilometer wurden von nur 16 aktiven Radlern zurückgelegt, was eine Pro-Kopf Strecke von 366 km bedeutet. Getoppt wurde die Pro-Kopf Leistung noch vom Team Sozialamt, das den ersten Platz mit 442 km pro Kopf geschafft hat. Den dritten Platz dieser Kategorie sicherte sich der TV Laasphe e.V. mit 318 Kilometer pro Radelndem.

Kreisweit verglichen können sich die Bad Laaspher Leistungen auch wieder sehen lassen. Gemeinsam haben die Teams sich auf Platz 5 der 11 teilnehmenden Siegen-Wittgensteiner Kommunen geradelt. In der Einzelteamwertung schaffte es der MTB Laasphe e.V. mit seinen 15.003 Gesamtkilometern auf Platz 6 von immerhin 244 aktiven Teams. In der Kategorie „Meiste Kilometer pro Einwohner“ kam Bad Laasphe mit durchschnittlich 3,49 Kilometern pro Einwohner auf den 5. Platz. Ganz beachtlich ist auch die Leistung der Mannschaft des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe: mit 4.157 Kilometern erreichte sie kreisweit von 15 teilnehmenden Schulen den 4. Platz im Unterwettbewerb Schulradeln. Und das mit „nur“ 18 aktiv radelnden Teilnehmern, was eine durchschnittliche Strecke von 231 Kilometern pro Kopf bedeutet und dem Team Platz 3 in der Pro-Kopf Wertung sichert.

Den Leistungen gebührt natürlich eine Siegerehrung, welche im Rahmen der Veranstaltung „Freitags in Bad Laasphe“ am 18. August 2023 auf dem Wilhelmsplatz durchgeführt wird. Hierzu werden nicht nur die diesjährigen, sondern auch die Sieger des Vorjahres eingeladen, deren Ehrung noch aussteht. Und ein wenig Spannung bleibt erhalten, denn erst hier wird bekannt gegeben, welche*r Fahrer*in die meisten Stadtradel-Kilometer geschafft hat. Die Einladung der Sieger erfolgt persönlich durch die Stadt Bad Laasphe.



Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH

