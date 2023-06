Chor-und Orchesterkonzert am 18. Juni um 18 Uhr mit dem Kammerchor Weidenau

(wS/red) Siegen 10.06.2023 | Am 18. Juni findet zum Abschluss des Pfarrfestes der Pfarrei Heilige Familie rund um St. Joseph, Weidenauer Straße 23 in der Kirche um 18 Uhr ein Konzert mit dem Kammerchor Weidenau unter Leitung von DKM Helga Maria Lange statt.

Es erklingen 2 Kantaten von Dietrich Buxtehude („Alles, was ihr tut“ und „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“) und 2 Kantaten von Felix Mendelssohn-Bartholdy („Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Wir glauben all an einen Gott“).

Der Kammerchor Weidenau wird begleitet von Streichern der Camerata Instrumentale Siegen und Thomas Grütz (Orgel). Als Solistinnen singen Manuela Meyer (Sopran) und Isabel Lippitz (Mezzosopran) Duette von Mendelssohn. Helga Maria Lange erweitert das Programm mit 2 Orgelstücken von D. Buxtehude und F. Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt beträgt 15 €, erm. 12 €.