Deutsche Bahn investiert mehr als fünf Millionen Euro in moderne Schieneninfrastruktur zwischen Siegen und Lennestadt – Auswirkungen auf den Zugverkehr

(wS/db) Siegen 26.06.2023 | Die Deutsche Bahn (DB) packt ihre Infrastruktur zwischen Siegen und Lennestadt an, um sie fit für die Zukunft zu machen. In der Zeit von Freitag, 30. Juni (20:30 Uhr) bis Mittwoch, 5. Juli (5 Uhr) arbeiten die Fachexpert:innen gleichzeitig an einer Eisenbahnüberführung (EÜ), Gleisen und einer Stützmauer.

Im Bauzeitraum führen die Fachexperten notwendige Vorarbeiten für die Erneuerung der EÜ „Rahrbach“ zwischen Lennestadt-Altenhundem und Kirchhundem-Welschen durch. Nach der Streckensperrung wird die neue Brücke neben dem Bestandsbau errichtet. Der Einschub der neuen Brücke ist für den Herbst 2023 geplant. In die Erneuerung investiert die DB rund 4,8 Millionen Euro.

Gleichzeitig erneuern die Bauchfachleute im Bahnhof Kreuztal rund 1.800 Meter Schiene und über 200 Meter Stützwände im Bahnhofsbereich Hohenlimburg. Hier investiert die DB mehr als eine Million Euro.

Die Arbeiten wirken sich in der Bauzeit auf den Zugverkehr aus:

Im Nahverkehr fahren die Züge der Linien RE 34 und RB 91 nicht zwischen Siegen Hbf und Lennestadt-Altenhundem. Für beide Linien fahren ersatzweise Busse mit allen Zwischenhalten.

Im Fernverkehr entfallen vom 1. Juli bis 4. Juli die Züge der IC-Linie Frankfurt-Siegen-Dortmund/Münster zwischen Siegen und Dortmund bzw. Münster.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Db bittet die Anwohner hierfür um Verständnis.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier