Die Judofamilie vom Lindenberg feierte neun neue Vereinsmeister und das Sommerfest

(wS/ju) Siegen 19.06.2023 | Die Clubmeisterschaften sowie das Sommerfest, beides ein traditioneller Bestandteil der Judofreunde, vor den Sommerferien, darauf hatten gerade die kleinsten Judoka, die Minis, schon lange hin gefiebert.

Die meisten von ihnen standen zudem erstmals mit viel Mut auf der Wettkampfmatte Alle Teilnehmer, sowie deren neugierigen Eltern und Großeltern, konnte der Vereinsvorsitzende Manuel Gabsa begrüßen.

Zuerst gingen die kleinsten Judofreunde auf die Matte. Das waren die 4 -6 jährigen aus der Minigruppe. Und die zeigten den Zuschauern, sprich den Geschwistern, Eltern oder Großeltern was sie schon so alles drauf haben.

Eindrucksvoll setzten sich in den untersten Gewichtsgruppen Sophia Juryschev, Jolene Gabsa , Liam Sintzen und Hüseyin Tek gegen die Vereinskonkurrenz durch Die Judofreunde gratulieren alle Vereinsmeistern sowie den Platzierten recht herzlich zu ihren tollen Erfolgen, die natürlich noch mit einer tollen Urkunde sowie einer Medaille ausgezeichnet wurde, Im Anschluss wurde in den Sommer gefeiert.

Fotos: Judofreunde Siegen

