Dorfplatz Vormwald erstrahlt in neuem Glanz – Feierliche Eröffnung bei bestem Sommerwetter

(wS/hi) Hilchenbach 07.06.2023 | Durch eine Förderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte der Dorfplatz in Vormwald neugestaltet werden und diese Veränderung kann sich sehen lassen:

Eine neue Informationstafel ziert den Eingangsbereich der Dorfmitte. Ein Plateau aus Natursteinen und Sitzgelegenheiten aus Holz laden zum Verweilen in der Sonne ein. Rundherum, in mehreren Ebenen, befinden sich neu gepflanzte Beete mit verschiedenen Pflanzen und Bäumen. Der Platz mit der wassergebundenen Decke ist für alle Bürgerinnen und Bürger gut zugänglich. „Richtig schön wird es, wenn es abends dunkel wird“, betont Dirk Roth vom TuS Vormwald und spielt damit auf das besondere Beleuchtungskonzept an. Denn dann erstrahlt der Platz in einem warm, weißen Licht. Die Neugestaltung des Dorfplatzes wurde durch das Landschaftsarchitekturbüro Herrmann geplant. Insgesamt waren 300.000 Euro für diese umfangreichen Arbeiten nötig.

Zeit für diese „Schönheitskur“ war es allemal, denn der letzte Umbau der Vormwälder Dorfmitte war im Jahr 1965. 2021 wurde das angrenzende Feuerwehrgerätehaus durch einen Anbau erweitert. Vor kurzem fand die gemeinsame feierliche Eröffnung des neuen Geländes angrenzend an die Alte Schule statt.

Der Heimatverein sowie die Löschgruppe Vormwald, bedanken sich mit diesem Dorfplatzfest bei den Verantwortlichen der Stadt Hilchenbach sowie bei Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Zu Beginn eröffnete der Feuerwehrchor Hilchenbach die Veranstaltung. Kaffee und Kuchen sowie ein warmer Imbiss zogen viele Bürgerinnen und Bürger zur neuen Dorfmitte. Für die kleinen Gäste gab es Kinderschminken und zahlreiche Spiele.

Dirk Roth vom TuS Vormwald, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Ulrike Schindler vom Heimatverein Vormwald, Heike Rill vom AWO-Kindergarten und Peter Roth von der Löschgruppe Vormwald bei der feierlichen Eröffnung des neuen Dorfplatzes

Die neue Informationstafel ziert den Eingangsbereich des Vormwälder Dorfplatzes

Der Dorfplatz Vormwald erstrahlt in neuem Glanz.

Fotos: Stadt Hilchenbach

