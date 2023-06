Erfolgreicher Selbstverteidigungskurs der Generation 60+

(wS/fr) Freudenberg 16.06.2023 | Mehr als 20 Seniorinnen und Senioren aus Freudenberg nahmen erfolgreich am Selbstverteidigungskurs 60+ teil. Der von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Freudenberg organisierte und mitfinanzierte Kurs, fand an sechs Terminen in der Turnhalle der Pestalozzischule statt. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer lernten Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen und möglichst zu meiden, ebenso wie eine angemessene Verteidigung bei einer Angriffssituation.

Durch das wiederholte Trainieren der Techniken wurde die Selbstsicherheit gefördert.

Kursleiter Andy Holz war begeistert vom Fortschritt seiner Schützlinge und sprach den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mut zu, die Übungen zu Hause weiter zu üben und künftig selbstsicherer im Alltag aufzutreten.

