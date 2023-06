„Gesund ist so lecker“: Spielerisch zur ausgewogenen Ernährung

(wS/red) Bad Berleburg 14.06.2023 | Basteln, bewegen – und vor allem: gesund ernähren. Das Gesamtpaket stimmte, die Stimmung ebenfalls. Bei der Aktion „Gesunde Snacks für Kinder – Gesund ist so lecker“ waren jetzt 130 Drittklässlerinnen und -klässler vor Ort, um sich auf spielerische Art und Weise über ein überaus wichtiges Thema zu informieren: eine gesunde und ausgewogene Ernährung. „Kinder orientieren sich maßgeblich am Essverhalten und den Gewohnheiten der Eltern. Dieses Verhalten wird in jungen Jahren geprägt. Wir wollen den Kindern mit unserer Aktion Gesund ist so lecker zeigen, dass es ganz einfach ist, gesunde Snacks selbst herzustellen und man dabei sogar richtig Spaß haben kann“, erklärte Regina Linde. Die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste freute sich gemeinsam mit einem kleinen Team aus dem Rathaus und der Stadtjugendpflege über den großen Zuspruch der Kinder – und der Schulen, die an der Aktion im Rahmen der Gesundheitswochen teilnahmen. Ein kompletter Schultag im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg stand dabei ganz im Zeichen eines gesunden Lebensstils. Fachliche Expertise steuerten dabei Ernährungsberaterin Anna Beitzel von der Kur-Apotheke Wolter und Marten Pickhan, der Leiter der Speiseversorgung der VAMED-Rehaklinik Bad Berleburg, bei.

Die beiden Profis in Sachen Ernährung gaben wertvolle Tipps zu gesunder Kost für Kinder und unterstützten die Schülerinnen und Schüler beim Herstellen von gesunder Kost. „Klar ist: Eine gesunde Ernährung stellt die Weichen für die körperliche und geistige Entwicklung – und kann langfristig vor Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht schützen. Frische Lebensmittel sind ein echter Ernährungskick: Gemüse, Obst und Getreideprodukte als pflanzliche Lebensmittel sollten fester Bestandteil des Speiseplans sein. In Maßen sind tierische Produkte – beispielsweise Wurst, Fleisch und Milchprodukte – in Ordnung. Süße und fettige Speisen sollten hingegen nur in geringen Mengen auf den Tisch kommen. „Ganz wichtig: ausreichend trinken, nicht nur im Sommer. Im besten Fall Wasser oder andere ungesüßte beziehungsweise zuckerfreie Getränke“, waren sich die beiden Ernährungsprofis einig. Dieses Wissen vermittelte der Aktionstag im Bürgerhaus am Markt – auf spielerische Art und Weise.

Sechs verschiedene Stationen galt es für die in Gruppen aufgeteilten Kinder im Laufe des Vormittags im Wechsel von 25 Minuten zu durchlaufen. Ausgestattet mit Schneidebrettern, Messern, Tellern und Kochschürzen – gesponsert durch den Odeborn e.V. – ging es an zwei Stationen um gesunde Snacks. Unter Anleitung der Profis schälten, schnitten und rührten die Kinder „was das Zeug hielt“. Heraus kamen dabei gesunde Snacks mit Brot, Käse, Gemüse, Quark und Obst sowie Smoothies. Die Kinder waren mit viel Eifer bei der Sache und ließen sich die von ihnen selbst hergestellten Leckereien direkt im Anschluss schmecken. Derweil ging es im großen Gruppenraum im Bürgerhaus am Markt um bunte Basteleien. Gemeinsam mit dem Team der Stadtjugendpflege widmeten sich die Kinder dem „Maskottchen“ der Bad Berleburger Gesundheitswochen – dem grünen Apfel – und bastelten selbiges.

Im Jugendcafé lautete die Aufgabe für die gesundheitsbewussten Schülerinnen und Schüler: Kräutersalz selbst herstellen. Dazu mussten sie grobes Meersalz im Mörser mit Muskelkraft bearbeiten und mit Kräutern vermischen. Das Resultat ließ sich sehen und schmecken – in kleinen Mengen nahmen die Kinder ihr fertiges Produkt im Reagenzglas mit nach Hause. Ein schmackhaftes Souvenir. Darüber hinaus stand im Medienraum eine Filmstation parat. „Unser Essen, was uns fit hält“ – ein Animations- und Informationsfilm zu gesunder Kost für Kinder – lief und lieferte weitere wertvolle und kindgerechte Tipps. Ein Bewegungsangebot der Stadtjugendpflege auf dem Marktplatz rundete das gesunde Programm ab.

