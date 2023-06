Großbrand in Niederpleis bei Sankt Augustin – Feuerwehrleute vermisst – „Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen“

(wS/red) Sankt Augustin NRW 18.06.2023 | Um 11:18 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin einen Notruf über einen Brand in einem Motorradgeschäft in der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, sowohl über das Warnsystem NINA als auch über Cell-Broadcasting, um Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zusätzlich wurde ein Bürgertelefon für die Anwohner eingerichtet. Sie können das Bürgertelefon unter der Nummer 02241 243-547 erreichen. Derzeit (16 Uhr) sind über 200 Einsatzkräfte vor Ort, die Löscharbeiten sind noch im Gange.

Bürgermeister Max Leitterstorf: „Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Es werden derzeit zwei Feuerwehrleute vermisst. Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen. Es handelt sich um erfahrene Feuerwehrleute, einen Mann und eine Frau. Ich habe, soweit möglich, mit den Angehörigen und der Feuerwehreinheit Niederpleis, in der die beiden aktiv waren, gesprochen und diese Nachricht überbracht.

Von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin ist die Einheit Niederpleis außer Dienst gestellt, überörtliche Einheiten aus anderen Kommunen haben die Durchführung der Löscharbeiten übernommen. Es gibt derzeit elf leicht verletzte Personen, davon wurden fünf zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Auch davon sind zehn Einsatzkräfte. Dies hat insbesondere mit der großen Hitze am heutigen Tag zu tun. Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.“

Anzeige