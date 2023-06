Halbseitige Sperrung der HTS-Auffahrt in Siegen-Eiserfeld in der nächsten Woche

(wS/red) Siegen 22.06.2023 Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen nutzt die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um an der Hubenfeldbrücke im Zuge der B62/HTS-Auffahrt in Siegen-Eiserfeld Gewährleistungsarbeiten durchzuführen. Die Instandsetzungsarbeiten finden von Dienstag (27.06.) bis Donnerstag (29.06.) statt. In dieser Zeit wird die Auffahrt auf die HTS in Fahrtrichtung Siegen vom Kreisel an der Eiserfelder Straße aus gesperrt. Der Verkehr aus Siegen in Fahrtrichtung Eiserfeld kann die Arbeitsstelle auf der HTS halbseitig passieren.

