Hilchenbacher Fotokalender 2024: „Faszination Wasser“

(wS/hi) Hilchenbach 23.06.2023 | Hobbyfotografinnen und – fotografen aufgepasst: Das Thema für den nächsten Hilchenbacher Fotokalender lautet „Faszination Wasser“.

Wasser mit all seinen vielseitigen Facetten und Aggregatzuständen kann auf etliche Arten abgebildet werden. „Das Thema bietet so viele verschiedene Perspektiven, dass wir schon jetzt gespannt sind, wo und vor allem wie das Thema in Hilchenbach umgesetzt wird“, freut sich Theresa Trüller von der Touristik-Information Hilchenbach schon auf die Aufnahmen.

Sie weist außerdem darauf hin: „Das fotografierte Motiv muss deutlich erkennbar in Hilchenbach aufgenommen worden sein.“ Neben der Breitenbachtalsperre, den Freibädern oder dem Wassertretbecken im Insbachtal, dürfte das Wasserspiel am oberen Hilchenbacher Marktplatz, das noch in diesem Sommer fertiggestellt wird, ein attraktives Motiv sein. Aber auch Quellen, Regenschauer, zugefrorene Seen oder hängende Eiszapfen können gut in Szene gesetzt werden. Gerne dürfen auch ältere Fotos aus den letzten Jahren eingesendet werden.

Die Bilder sollten jedoch eine ausreichende und druckfähige Qualität aufweisen (mindestens 300 dpi oder 1MB, Querformat) und können ausschließlich digital als Anhang einer E-Mail an die Stadt Hilchenbach (touristinfo@hilchenbach.de) übersandt werden. Bei der Übersendung des Fotos sollte das Stichwort „Hilchenbacher Fotokalender 2024“, der Name und die Anschrift des Fotografen, sowie der Ort der Aufnahme angegeben werden. Mit der Teilnahme stimmen die Teilnehmenden der Veröffentlichung (Fotokalender, Druckerzeugnisse, Internet) ihrer Bilder zu. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2023.

