Internationales Moto Morini Treffen 2023 erstmals in Krombach – Ein Treffen in außergewöhnlicher „Familienfest“-Atmosphäre

(wS/red) Kreuztal 24.06.2023 | Noch bis morgen, den 25. Juni, findet das Internationale Moto Morini-Treffen auf der Langen Wiese neben dem Naturfreibad in Kreuztal-Krombach statt. Seit gestern versammeln sich Morini-Fahrer aus dem In- und Ausland zu diesem einzigartigen Event, um gemeinsam eine außergewöhnliche „Familienfest“-Atmosphäre zu erleben und sich über ihre Leidenschaft für Motorräder auszutauschen.

Morinitreffen 2023 zum ersten mal in Kreuztal- Krombach

Das Treffen, das bereits seit 43 Jahren stattfindet, zieht jedes Jahr eine große Anzahl von Teilnehmern an. Viele von ihnen reisen mit ihren Motorrädern der italienischen Marke Moto Morini an. Ein Großteil dieser Maschinen hat bereits den begehrten Oldtimerstatus erreicht und ist über dreißig Jahre alt. Doch auch neuere Modelle der letzten Generation sind auf dem Treffen zu bewundern. In diesem Jahr sind über 120 Teilnehmer vor Ort.

„Das Internationale Moto Morini-Treffen ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Motorradszene und erfreut sich großer Beliebtheit bei Morini-Enthusiasten aus aller Welt. Wir sind stolz darauf, dieses einzigartige Event in Kreuztal-Krombach ausrichten zu dürfen und freuen uns auf eine unvergessliche Veranstaltung“, sagt Gerhard Hansberg, Morini-Fan und Mitorganisator des Treffens. Es herrscht eine vertraute Atmosphäre, da viele der Teilnehmer sich bereits von vergangenen Treffen kannten.

Selbst Teilnehmer aus England sind angereist, um an dem Treffen teilzunehmen. Der weiteste Teilnehmer hatte eine beeindruckende Anreise von über 900 Kilometern. Das sonnige Wetter trug zur positiven Stimmung bei und verstärkte das Gemeinschaftsgefühl unter den Teilnehmern.

Die Veranstaltung wurde von den beiden Kreuztaler Motorradfans Gerhard Hansberg und Wolfgang Sterzel sowie weiteren Zweirad-Fans hervorragend organisiert.

Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Vino Rosso und frisch gezapftem kalten Krombacher neigt sich der zweite Abend langsam dem Ende zu. Viele der Teilnehmer werden heute Abend in ihren Zelten direkt vor Ort übernachten oder in den nahegelegenen Hotels schlafen.

Das Internationale Moto Morini-Treffen hat erneut zahlreiche Fans zusammengebracht, die ihre Leidenschaft für „Moto Morini“ seit Jahrzehnten leben.

Morgen ist der letzte Tag des Treffens, an dem die Abreise der Teilnehmer geplant ist.

Das Internationale Moto Morini-Treffen in Kreuztal-Krombach zeigt einmal mehr die leidenschaftliche Motorradkultur und die Verbundenheit der Morini-Enthusiasten weltweit. Es ist eine Veranstaltung, die Jahr für Jahr die Herzen der Motorradliebhaber höherschlagen lässt und den Zusammenhalt in der Morini-Community stärkt.

wirSiegen.de wünscht weiterhin viel Spass und eine gute Heimreise!









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de