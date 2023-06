Internationales Moto Morini Treffen in Kreuztal – Krombach

(wS/red) Kreuztal-Krombach 19.06.2023 | Vom 23. bis 25. Juni findet das Internationale Moto.Morini-Treffen auf der Langen Wiese neben dem Naturfreibad in Kreuztal Krombach statt.

Seit mittlerweile 43 Jahren zieht dieses einzigartige Treffen Morini-Fahrer aus dem In- und Ausland an, um gemeinsam eine außergewöhnliche „Familienfest“-Atmosphäre zu erleben und sich nicht nur über ihre Motorräder auszutauschen.

Die meisten Teilnehmer reisen mit ihren Motorrädern der italienischen Marke Moto Morini an. Ein großer Teil dieser Maschinen hat bereits den begehrten Oldtimerstatus erreicht und ist über dreißig Jahre alt. Doch auch neuere Modelle der letzten Generation werden auf dem Treffen zu bewundern sein. Jahr für Jahr beträgt die Teilnehmerzahl ungefähr 100 Personen, und dank der vielversprechenden Wetterprognosen wird diese Zahl in diesem Jahr voraussichtlich auch in Krombach erreicht.

Das Internationale Moto.Morini-Treffen bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine beeindruckende Vielfalt an Motorrädern zu bestaunen und sich mit anderen passionierten Motorradliebhabern auszutauschen. Neben dem informativen Austausch über technische Details und Restaurierungsprojekte erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Hierzu zählen beispielsweise Ausfahrten in die malerische Umgebung von Kreuztal Krombach sowie gemütliche Abendveranstaltungen, bei denen Benzingespräche und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt stehen.

„Das Internationale Moto.Morini-Treffen ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Motorradszene und erfreut sich großer Beliebtheit bei Morini-Enthusiasten aus aller Welt. Wir sind stolz darauf, dieses einzigartige Event in Kreuztal Krombach ausrichten zu dürfen und freuen uns auf eine unvergessliche Veranstaltung“, sagt Gerhard Hansberg, Morini-Fan und Mitorganisator des Treffens.

Das Treffen bietet zudem die Möglichkeit, die Schönheit der Region rund um Kreuztal Krombach zu entdecken und die lokale Gastfreundschaft zu genießen. Die pittoreske Landschaft des Siegerlands und die malerischen Strecken in der Umgebung bieten ideale Bedingungen für eine Motorradtour.

Samstag ist Haupttag, allerdings wird zwischen 10 und 14 Uhr eine Ausfahrt mit 30-40 Fahrern unternommen. Währenddessen sind also nur ein Teil der Fahrer vor Ort sein.

Interessierte Motorradfans und Liebhaber der Marke Moto Morini sind herzlich eingeladen, an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen.

Fotos: Gerhard Hansberg

