Judo: Zum Auftakt ein Punkt für die JKG Siegerland – Zweimal Verletzungspech trübt die Stimmung am 1.Kampftag

(wS/red) Siegen / Bochum 08.06.2023 | Mit einem Punkt kehren die Siegerländer Judomänner vom 1. Kampftag der Oberliga aus Bochum zurück. Insgesamt wäre bestimmt mehr drin gewesen, doch Ausfälle die durch Ersatzkämpfer kompensiert wurden und zwei Verletzungen die wohl lange Wettkampfpausen mit sich ziehen, ließen nicht mehr als ein 5:5 Unentschieden gegen die Judo-Giants Ibbenbüren und eine knappe 6:4 Niederlage gegen die Hausherren des PSV Bochum zu. Zudem fehlte dann auch noch das Glück bei einigen äußerst knappen Einzelpartien die die Gegner für sich entschieden. Letztlich hat man sich aber mit den aufgezählten Randstörungen gut verkauft.

Gegen die JG Ibbenbüren startet Linus Schreiber in der Klasse bis 81 kg und bringt die JKG nach nur 30 Sekunden in Führung. Schnell läuft Schwergewichtler Marcell Meyer einem Rückstand hinterher, den er nicht mehr aufholen kann. Bis 73 kg wird Nick Becker gekontert. Julian Wessling (-90 kg) bewies Kampfgeist und holte nach der Waza-ari Führung des starken Cevin Börgel mit einem fulminanten Schenkelwurf noch den Punkt. Auch Tohir Zarifbekov (-66 kg) muss den Weg über einen Rückstand gehen und holt mit zwei hohe Wertungen die 3:2 Führung zum Ausgang des ersten Durchgangs. Linus Schreiber macht es wie in Runde eins und holt den vierten Punkt für die JKG. Paul Schreiber für Marcell Meyer gekommen liegt lange in Führung landet aber kurz vor Schluss im Haltegriff. Bis 73 kg muss der deutlich aktiverer Sebastian Neuser nach wertungsloser Kampfzeit ins Golden Score und verliert hier unglücklich. Julian Wessling fährt den fünften Punkt ein weil sein Gegner wegen einer strafbaren Handlung disqualifiziert wird. Tohir Zarifbekov kann nun alles klar machen für die heimischen Judoka, doch wieder gerät es in Rückstand und schafft es diesmal nicht, diesen aufzuholen. Endstand 5:5

Auch gegen den Gastgeber PSV Bochum beginnt wieder Linus Schreiber. Dem starken Niederländer Chirco zwingt er mir seiner Strategie zwei Passivitätsstrafen auf, gerät aber doch noch in Rückstand. Zudem verletzt er sich am Knie. Marcell Meyer tut sich anfangs schwer, erhält zwei Strafen die ihn wach rütteln und siegt gegen den Bochumer Föhring mit Schulterwurf. Sebastian Neuser lässt den zweiten Gegenpunkt zu. Julian Wessling ist heute eine Klasse für sich. Auch der Bochumer Cors muss sich geschlagen geben. Tohir Zarifbekov verletzt sich in einer unglücklichen Aktion schwer und wird wohl länger ausfallen. Damit liegt Bochum mit 3:2 in Führung. Verletzungsbedingt bleiben so im zweiten Durchgang zwei Gewichtklasse unbesetzt. Aber die Mannschaft zeigt Moral. Marcell Meyer donnert den 125 kg schweren Gegner auf die Matte. Wieder Julian Wessling diesmal nach 24 Sekunden und die JKG bleibt beim Stand von 5:4 für Bochum dran. Doch Nick Becker kann die Niederlage nicht verhindern.

Fotos: JKG

