LKW-Unfall in Kreuztal-Kredenbach: Fahrer erleidet internistischen Notfall und verliert die Kontrolle über seinen 26-Tonner

(wS/red) Kreuztal 07.06.2023 |Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 7:55 Uhr ein Unfall mit einem LKW auf der Marburger Straße (B508). Ein 63-jähriger LKW-Fahrer war von Ferndorf kommend in Richtung Kredenbach unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen 26-Tonner verlor. Der Unfall ereignete sich an der Ampelanlage am Abzweig nach Unglinghausen (Kredenbacher Straße).

Nach ersten Angaben der Polizeibeamten war der Unfall auf einen internistischen Notfall des Fahrers zurückzuführen. Der LKW kollidierte mit der Ampel und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor er nach etwa 70 Metern auf einem Schotterbereich zum Stillstand kam. Glücklicherweise waren keine weiteren Personen in den Vorfall verwickelt.

Die Rettungskräfte und Notarzt waren innerhalb kürzester Zeit an der Unfallstelle und versorgten den Fahrer umgehend. Nach der Erstversorgung wurde der LKW-Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000€.

