(wS/sgv) Kreuztal 26.06.2023 | Mitte Juni erfolgte die zweite Marathonwanderung der SGV-Abteilung Buschhütten e.V. bei warmen Wanderwetter.

Begrüßt wurden auch drei Teilnehmer von der SGV-Abteilung Bad Berleburg und auch einige Gäste ohne Bezug zum SGV, die herzlich willkommen geheißen wurden.

Die sportliche Wanderung ging über die übliche Marathondistanz von 42,2 Kilometer und führte über die Höhenzüge des Kreuztaler Stadtgebietes. Gestartet wurde in der Früh um 6:30 Uhr am Wanderparkplatz im Mattenbach Tal, Buschhütten, um diese Distanz, trotz der gemeldeten hohen Temperarturen, zu bewältigen.

Unter der Führung von Friedo Völkel, 1. Wegewart der SGV-Abt. Buschhütten, starteten die zwanzig Teilnehmer pünktlich in Richtung Ferndorfer Höhe. Von dort aus führte der Weg über den Liesewald auf die andere Seite des Ferndorftales nach Sohlbach-Buchen. Weiter ging es über die Höhen in Richtung Meiswinkel, Holzklauer Schlag, Hünsborn, Eichen bis auf das Krombacher Heck.

Dort war ein kleiner Verpflegungspunkt eingerichtet, wo Wasser, Kaltgetränke und Kuchen gereicht wurden.

Nach dieser kurzen Rast ging es weiter in Richtung Littfeld und auf den Kindelsberg hinauf. Von dort aus in Richtung Grube Stahlberg, Grube Brüche, Loher Weiher, Krankenhaus Kredenbach und an der Siegerberg Quelle vorbei zum SGV Jugend- und Wanderheim der SGV-Abt. Buschhütten.

Dort wurde die Wandergruppe von einem SGV-Helferteam mit frisch gegrillten Würstchen und Kaltgetränken begrüßt. An der Hütte wurde sich von den Strapazen ausgeruht, sowohl von der Distanz wie auch den bewältigten 790 Höhenmetern.

Die Strecke wurde in 9:44 Stunden bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,35 km/h erlaufen. Eine beachtliche Leistung.

Ein Teil des erwirtschafteten Gewinns durch den Verkauf der Würstchen und Kaltgetränken wurde an die Kindervilla Dorothee, vertreten durch Jürgen Müller, Heimleitung, gespendet. Die Spende wurde durch den 1. Vorsitzenden der SGV-Abteilung Buschhütten Axel Marx persönlich übergeben.

Dies wurde unter anderem durch eine Getränkespende der Krombacher Brauerei ermöglicht, wofür sich die ausrichtende Abteilung herzlich bedankt.

Fotos: SGV-Abteilung Buschhütten e.V.



