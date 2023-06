Schlechte Reifen und zu schnell: Sprinter-Unfall auf der A45 bei Herborn

(wS/red) Herborn 20.06.2023 | Am Dienstag befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Sprinter die A45 in Richtung Wetzlar. Zwischen den Anschlussstellen Herborn West und Herborn Süd verlor der Fahrer bei Starkregen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Transporter. Der Sprinter schlägt zunächst mit der Front in die Mittelleitplanke ein, dreht sich und kippt im weiteren Verlauf um. Der Fahrer wird bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sprinter erlitt einen Totalschaden und musste durch eine Firma geborgen werden. Die A45 musste zeitweise in Richtung Gießen voll gesperrt werden.

Fotos:: wirSiegen.de

