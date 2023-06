Sparkasse spendet 11.600 Euro an die Wilhelmsburg: Geld für uralte Archivalien und die neuesten Tonies

(wS/red) Hilchenbach 14.06.2023 | Oft sind es schon kleine Dinge, die viel ausmachen. Die gibt es aber nicht immer umsonst. Das wissen Birgit Latz von der Stadtbücherei Hilchenbach und Jutta Behren-Sarkodieh vom Stadtarchiv nur zu gut. Deswegen freuten sie sich umso mehr, als Lutz Heßelmann der Wilhelmsburg jetzt erneut einen Besuch abstattete. Im Gepäck hatte der Beratungscenter-Leiter bei der Sparkasse Siegen einen großen Spendenscheck.

Genau genommen geht das Geld zunächst an den Bürgerverein Hilchenbach, der die 11.600 Euro dann an die Einrichtungen in dem altehrwürdigen Gebäude weitergibt. Eine Spende über 1.000 Euro geht an den Bürgerverein selbst. „Wir hoffen, damit Dinge in der Region zu ermöglichen, die sonst nicht möglich wären“, erklärt Dr. Jochen Dietrich, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Genau das möchte die Sparkasse damit erreichen, betont Lutz Heßelmann: „Über den Bürgerverein kommt das Geld an, wo es in der Region gebraucht wird.“

Jutta Behren-Sarkodieh erklärt, dass schon Kleinigkeiten dabei helfen, alte Schätze zu bewahren. „Davon brauchen wir aber viele!“, schließlich lagern in dem Archiv teilweise Dokumente aus dem 17. Jahrhundert. Für die Pflege solch wichtiger Zeitzeugnisse ist das Geld definitiv gut angelegt.

Den größten Teil der Summe steckt Birgit Latz in die Beschaffung neuer Medien. Darunter auch Tonies, die im Vergleich zu CDs recht teuer sind. Für Eltern bedeutet die Möglichkeit der Ausleihe der kleinen Figuren, die Geschichten erzählen und Musik abspielen, also eine finanzielle Entlastung.

Inzwischen ist die Anzahl der Tonies in der Bücherei auf rund 100 gestiegen, berichtet Birgit Latz. So viele müssen es auch sein, damit die Kinder auf eine abwechslungsreiche Auswahl zurückgreifen können. „Und die Tonies sind sicher ein guter Lockstoff. Vielleicht gehen die Kinder dann auch mit einem Buch aus der Bücherei“, so Dr. Jochen Dietrich.

Von dem Spendengeld wird außerdem der Mitgliedsbeitrag der Onleihe bezahlt. Mit der vorherigen Sparkassen-Zuwendung hat die Büchereileiterin bunte, runde Sitzkissen angeschafft: Besucherinnen und Besucher können jetzt Platz nehmen auf Zitrone, Melone, Tomate und Co.

Martina Hamann freut sich als Leiterin des Fachdienstes Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus über die Spende der Sparkasse, weil damit die freiwilligen Leistungen der Stadt Hilchenbach unterstützt werden. „Diese wollen wir für die Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten. Ihre Spende bestärkt uns darin, dass wir das Richtige tun.“

Glücklicherweise ist die Sparkassen-Spende inzwischen zur Tradition geworden, bedankt sich Referatsleiter und Geschäftsführer des Bürgervereins Hans-Jürgen Klein. Denn dass die Einrichtungen in der Wilhelmsburg ganz unabhängig von Haushaltsberatungen planen können, ist nur mithilfe von Unterstützung von außen möglich.

Foto: Staadt Hilchenbach

