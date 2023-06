Spatenstich in Grund – Neues Feuerwehrgerätehaus an der Ginsburgstraße

(wS/hi) Hilchenbach 12.06.2023 | An der Ginsburgstraße in Grund rollen die Bagger. Hier entsteht für rund 1,3 Millionen Euro das neue Feuerwehrgerätehaus für die Löschgruppe Grund.

Zum symbolischen Spatenstrich trafen sich jetzt Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Kämmerer Christoph Ermert, Einheitsführer Timo Neuhaus, Jürgen Saßmannshausen als stellvertretender Leiter der Feuerwehr und André Jung als Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses.

Das 1963 erbaute Feuerwehrgerätehaus am Wilhelm-Krämer-Weg ist für heutige Anforderungen zu klein geworden. Daran ändert auch der Umbau der Fahrzeughalle im Jahr 1990 nichts. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Ende 2024 ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) in Dienst gehen soll, dass gar nicht in die alte Fahrzeughalle passen würde.

Die derzeit 14 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer freuen sich darauf, künftig über mehr Platz zu verfügen. Auf den insgesamt 340 Quadratmetern sind auch ein Jugend- und ein Schulungsraum untergebracht. Hinzu kommen nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume sowie Sanitäranlagen. Das gesamte

Gebäude ist barrierefrei. Etwas gedulden müssen sich die Kameradinnen und Kameraden natürlich noch. Aber: Wenn die Bauarbeiten gut voranschreiten, findet noch in diesem Jahr das Richtfest statt.



Jürgen Saßmannshausen, Timo Neuhaus, Christoph Ermert, André Jung und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (v. l.) beim symbolischen Spatenstich: An der Ginsburgstraße in Grund wird das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut.