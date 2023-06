Spielplatz in Lützel feiert Eröffnung

(/wS(hi) Hilchenbach 21.06.2023 | Eine Schaukel-Kletter-Kombination, ein Drehteller, eine Kleinkindschaukel: Der Spielplatz in Lützel bietet Kindern verschiedene Möglichkeiten, sich auszutoben und auszuprobieren.

Ende vergangenen Jahres fertiggestellt, wird das neue Angebot an der Kronprinzenstraße jetzt ganz offiziell eröffnet. Am Samstag, 24. Juni, lädt der Heimatverein Lützel Familien mit kleinen Kindern ab 14:00 Uhr zu einer Eröffnungsfeier mit Kaffee und Kuchen ein.

Ermöglicht hat diesen Neubau unterhalb der Alten Schule auch der Infrastrukturausschuss der Stadt Hilchenbach. Dieser vergibt jährlich einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro für Dorfentwicklungsmaßnahmen, der diesmal an den Heimatverein Lützel ging. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf knapp 30.000 Euro.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Ausschussvorsitzender Michael Stötzel, Ortsvorsteher Dirk Becker und Dr. Rainer Baumgart vom Heimatverein Lützel haben sich jetzt vor Ort getroffen, um sich die gelungene Anlage gemeinsam anzuschauen.

Lange dauert es nicht, da sitzt Kyrillos Kaioglidis auf der Schaukel. Auch die Rutsche probiert er aus. Er freut sich, dass er mithilfe der Unterstützung des Baubetriebshofs einen lang gehegten Wunsch vieler Lützelerinnen und Lützeler erfüllen konnte. Denn bislang mussten Kinder zum nächsten Spielplatz bis auf den Giller laufen. Ein weiter Weg für kleine Füße. Nun aber sind Schaukel, Rutsche und Co. mitten im Ort. „Die Lage ist optimal“, findet Michael Stötzel, und Dr. Rainer Baumgart ergänzt: „Der Platz hat auch schattige Bereiche und ist gut erreichbar.“

Früher befand sich an dieser Stelle der Schulgarten. Die Spielgeräte aus Holz und der Sandboden fügen sich gut in die natürliche Umgebung ein. Bäume umrahmen

den Platz. Kyrillos Kaioglidis gefällt der Spielplatz, der in seiner Gestaltung an Anlagen wie den Ritterspielplatz oder „Doktors Wäldchen“ anknüpft: „Spielplatzmäßig sind wir in der Stadt inzwischen wirklich gut ausgestattet.“

Michael Stötzel, Dr. Rainer Baumgart, Dirk Becker und Kyrillos Kaioglidis (v.l.) sind begeistert von dem neuen Spielplatz in Lützel. Er ist mitten im Ort und bietet auch schattige Plätzchen.



Auf dem neuen Spielplatz in Lützel können sich Kinder unter anderem am Kletternetz, auf dem Drehteller oder auf der Schaukel-Kletter-Kombination austoben.