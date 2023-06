Treckerfreunde Müsen laden am 10. und 11. Juni 2023 zur großen Traktorausstellung ein

(wS/red) Hilchenbach 09.06.2023 | Die Treckerfreunde Müsen freuen sich, alle Traktorenliebhaber und Interessierten zu ihrer Traktorausstellung einzuladen.

Das Event findet am 10. und 11. Juni 2023 am Bürgerhaus in Müsen statt und verspricht ein spannendes Wochenende für die ganze Familie.

Die Traktorausstellung der Treckerfreunde Müsen ist ein beliebtes Event, das Traktorbegeisterte aus der ganzen Region anzieht. Die Besucher haben die Möglichkeit, eine beeindruckende Sammlung von historischen und modernen Traktoren zu bestaunen. Von klassischen Oldtimern bis hin zu neueren Modellen werden jede Menge Traktoren präsentiert.

Die Veranstaltung bietet jedoch nicht nur Traktoren, sondern auch eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Eine Hüpfburg wird den jüngeren Besuchern viel Spaß und Freude bereiten, während DJ Dennis mit seiner Musik für eine gute Stimmung sorgt.

Für diejenigen, die eine Pause vom Traktorgucken und Tanzen benötigen, gibt es eine gemütliche Kaffee- und Kuchenecke. Hier können die Besucher sich stärken und die leckeren hausgemachten Kuchen und frisch gebrühten Kaffee genießen.

Ein weiteres Highlight des Wochenendes ist das Frühschoppenkonzert mit dem Tambourcorps und dem Musikverein Müsen. Die Musiker werden traditionelle und moderne Stücke zum Besten geben und für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Die Treckerfreunde Müsen freuen sich auf zahlreiche Besucher und versprechen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Wochenende für alle Traktorenliebhaber und Familien.