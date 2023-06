Universitätsstadt Siegen und Westconnect unterzeichnen Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau

(wS/wc) Siegen 15.06.2023 | Gute Nachrichten für die Einwohner aus Siegen: Die Stadt Siegen und die Westconnect GmbH haben am 14.06.2023 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, insgesamt rund 25.800 Adressen und 67.200 Wohn- und Geschäftseinheiten in allen Siegener Stadtteilen an das Glasfasernetz anzuschließen.

Westconnect baut danach bis voraussichtlich Ende 2026 in Siegen ein Glasfasernetz für die entsprechenden Haushalte und Unternehmen aus. Eine entsprechende Bauzusage für das Teilprojekt Siegen-West wurde bereits erteilt.

Bürgermeister Steffen Mues zeigte sich hoch erfreut über den weiteren und damit nahezu vollständig flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Siegen: „Wir möchten Siegen weiter zukunftsfähig machen.

Das Vorantreiben des Glasfaserausbaus ist dabei ein wichtiger Standortfaktor sowohl für Unternehmen als auch z.B. für das Arbeiten im Homeoffice. Das Angebot von Westconnect bietet uns eine hervorragende Chance, mit einer Glasfaseranbindung weitere Teile Siegens noch lebenswerter und attraktiver zu machen“, so Mues. „Auch beim Thema Nachhaltigkeit können die kupferfreien Leitungen punkten. Denn gemäß einer Studie des Bundesverbands Breitbandkommunikation* verbrauchen reine Glasfasernetze bis zu dreimal weniger Strom als kupferbasierte Telekommunikationsnetze.“

„Die Glasfaseranschlüsse sind so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Videokonferenzen, Smart Home, IP-TV, Online-Gaming, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind – stabil, zuverlässig und schnell. Eigentümer können dabei von kostenfreien Glasfaseranschlüssen profitieren und sind nicht an die Buchung eines Tarifs gebunden. Außerdem stehen wir für einen freien Wettbewerb und stellen unser Glasfasernetz im Open-Access-Modell auch anderen Unternehmen zur Verfügung“, sagt Heiko Grebe, Regionalmanager der Westconnect GmbH. Interessierte Kund*innen können sich jetzt bereits registrieren, um dann als Erste die superschnellen Anschlüsse direkt zu erhalten.

Aktuell sind zu den attraktiven Angeboten mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen geplant. Die Termine gibt Westconnect zeitnah bekannt. Alle Bürger*innen im Ausbaugebiet der Westconnect haben dann die Möglichkeit, sich über den Verfügbarkeitscheck einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu sichern. Zudem werden auch Mitarbeitende von Westconnect und E.ON in den Ausbaugebieten unterwegs sein, um Bürger*innen persönlich über die Angebote vor Ort zu informieren.

Einzige Voraussetzung für die Planung und die tatsächliche Bauausführung eines kostenfreien Glasfaseranschlusses: Westconnect benötigt die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer*innen. Nur mit dieser Genehmigung kann eine reibungslose und genaue Terminkoordination sowie Abstimmung des konkreten Erschließungsweges garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück im Sinne des Eigentümers zu verlegen

und den Glasfaseranschluss zu erstellen. Damit sichern sich Interessierte einen kostenfreien Hausanschluss.

Über einen Verfügbarkeitscheck können Anwohnende sowie Gewerbetreibende sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vorvermarktungsgebiet liegt oder nicht. Der Verfügbarkeitscheck ist rund um die Uhr unter www.eon-highspeed.com/siegen möglich. Auskünfte über Produkte und Services gibt es zusätzlich über die kostenfreie Info-Hotline 0800-9900066.

Alle Anwohnenden sowie Gewerbetreibenden, die einen schnellen Internetanschluss erhalten können, werden zudem per Post von Westconnect informiert.

Zusätzlich bietet die Stadt Siegen allen Interessierten eine persönliche Vor-Ort-Beratung in Siegen an. E.ON Kundencenter, Markt 3-5, 57072 Siegen, Mo-Fr 9-13 Uhr, 14-17 Uhr

• Unter T: 0331-88 59 39 81 kann ein persönlicher Beratungstermin vereinbart werden.

• Erfahren Sie alles über Ihren Anschluss an das Netz der Zukunft:

Besuchen Sie die Bürgerinfoveranstaltung für Siegen-Weidenau

Mittwoch, 28.06.2023. 19 Uhr in der Bismarckhalle Teil A, Bismarckstraße 47, 57076 Siegen- Weidenau.

Beratertage für Siegen-Weidenau

Donnerstags, ab 06.07.2023 bis 28.09.2023, immer von 15-18 Uhr in der Bismarckhalle Haardter Zimmer in der Bismarckstraße 47, 57076 Siegen.