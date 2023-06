Verkehrsbeeinträchtigungen in Siegen am Mittwoch, 14. Juni

(wS/red) Siegen 13.06.2023 In Siegen steht der 14. Juni wieder ganz im Zeichen des Sports. Vormittags findet der 11. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf statt, abends führt der 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf von Weidenau nach Siegen und zurück.

Viele Menschen in der Region freuen sich auf diesen besonderen Tag, aber Verkehrsstörungen sind sicher nicht zu vermeiden. Die Organisatoren bemühen sich, in enger Absprache mit den Behörden, die Beeinträchtigungen in Grenzen zu halten. Die Veranstalter bitten die aufgestellten Halteverbotsschilder zu beachten.

Folgende Straßen und Bereiche sind am 14. Juni betroffen:

ganztägig: Bismarckplatz und angrenzende Straßen (Poststr., Teile der Bismarckstr)

vormittags von ca. 8.00 bis ca. 13.30 Uhr: Bismarckstraße, Charlottentalstraße, Am Ufer, Sieghütter Hauptweg, Porschestr., Daimlerstr., Sieghütter Garten, Hüttenwiese, Roonstr., Moltkestr.

abends von ca. 18 bis 21 Uhr: Bismarckstraße, Tiergartenstraße, Hufeisenbrücke, Hindenburgstraße, Sandstraße, Sieghütter Hauptweg, Am Ufer

Die Einschränkungen im ÖPNV entnehmen Sie bitte der VWS-Meldung.

Für weitere Informationen steht am Mittwoch, 14. Juni von 6 bis 24 Uhr eine Hotline zur Verfügung: 0151 29155150

Weitere Informationen unter: www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de & Volksbank-schuelerlauf.de

Die Veranstalter bedanken sich vorab für das Verständnis.

