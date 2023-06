Verletzte Täter in Krankenhaus gebracht: Polizei sucht Hinweise zu angeblichem Übergriff in Siegen

(wS/ots) Siegen 27.06.2023 | Die Polizei ist gestern Morgen (Montag, 26.06.2023) gegen 10:00 Uhr über einen räuberischen Ladendiebstahl im Weidenauer Einkaufzentrum in Kenntnis gesetzt worden. Ein 33-jähriger und ein 36-jähriger Mann hatten zuvor versucht, einen Laptop aus einem Elektrofachgeschäft zu entwenden. Ein Ladendetektiv hatte dies jedoch bemerkt und konnte den 36-Jährigen an der weiteren Flucht hindern. Der 33-Jährige versuchte dann, auf den 47-jährigen Detektiv einzuwirken und den Mittäter zu befreien. Dieses gelang ihm nicht, so dass der Detektiv beide Täter den alarmierten Polizeibeamten übergeben konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Brüder wieder entlassen.

Am Abend (17:55 Uhr) fielen sie dann in der Siegener City Galerie erneut bei einem Ladendiebstahl auf. Dieses Mal entwendeten sie Parfüm im dreistelligen Euro-Wert und flüchteten aus dem Einkaufzentrum. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife die Flüchtenden im Bereich der Tiergartenstraße sichten und kurz darauf anhalten. Die beiden Männer wiesen beim Antreffen einige Verletzungen auf. Sie gaben an, dass sie von fünf bis sechs Jugendlichen / Heranwachsenden, möglicherweise südländischer Herkunft, angesprochen worden seien. Diese hätten die Herausgabe des Parfüms gefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten die jungen Männer sie dann geschlagen, zum Teil sogar mit Steinen. Eine Örtlichkeit, wo das genau passiert sein soll, konnten die beiden nicht benennen. Die Brüder waren auch noch im Besitz des zuvor entwendeten Parfüms. Eine konkrete Beschreibung der Personen konnten die beiden vermeintlich Angegriffenen nicht abgeben.

Ob tatsächlich der geschilderte Übergriff der fünf bis sechs Personen stattgefunden hat oder aber die Verletzungen durch ein Sturzgeschehen herrührten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Angaben hierzu machen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Die beiden 33 und 36 Jahre alten Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.