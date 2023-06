Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der Siegtalstraße in Grissenbach – drei Verletzte

(wS/ne) Netphen 09.06.2023 | Am Freitag gegen 9:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Marburger-/Siegtalstraße in Grissenbach. Ein Transporter fuhr von Deuz kommend in Richtung Grissenbach, als die Fahrerin aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Zur gleichen Zeit befand sich ein Ehepaar mit einem Mitsubishi auf der Marburger-/Siegtalstraße in Richtung Deuz.

Der Transporter kollidierte seitlich mit dem Mitsubishi, wobei sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin des Transporters verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Beifahrerin des Mitsubishi erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und ein Sachschaden von rund 20.000-25.000 € wurde von der Polizei festgestellt.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Marburger-/Siegtalstraße vollständig gesperrt.

Fotos: Nico Eggers