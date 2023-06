WATT‘s los GmbH spendet 2.700€ an Kinderklinik Siegen.

(wS/wa) Siegen 20.06.2023 | Die Firma WATT‘s los GmbH mit Standorten in Kreuztal und Burbach hat zu ihrem einjährigen Firmenjubiläum eine Spende von 2.700€ an die Kinderinsel Siegen übergeben. Kurz vor dem Jubiläum starteten die beiden Gründer Markus Köhler und Kai Heimann eine Aktion: Einen Monat lang haben die Inhaber 20€ pro verkauften Balkonkraftwerk in einem Spendentopf gesammelt, anschließend noch aufgerundet und nun an die Kinderinsel in Siegen übergeben.

„Die Freude der Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat uns so viel zurückgegeben – einfach toll“ so Markus Köhler, Mitinhaber der WATT‘s los GmbH.

Jannika Heimann und Markus Köhler durften bei Ihrem Besuch der Kinderinsel einen kleinen Einblick in die tägliche Arbeit erhalten. Stephanie Vehma, Fachleitung Pflege und Elisa Pfeifer Mitarbeiterin der Kinderinsel, empfingen sie sehr herzlich. Es war sehr beeindruckend zu sehen, welch wertvollen Beitrag die Mitarbeiter/innen und ehrenamtlichen Helfer/innen Tag für Tag für die aktuell 17 Kinder leisten.

„Es war schön, auch die kleinsten Bewohner kennenlernen zu dürfen und zu sehen, wie liebevoll die Zimmer und Aufenthaltsräume der Kinder eingerichtet sind“ so Markus Köhler.

Kai Heimann, ebenso Mitinhaber der WATT‘s los GmbH berichtete, dass dies nicht die letzte Aktion in dieser Form gewesen sei: „Markus und ich sind Siegerländer Jungs, wir verkaufen seit einem Jahr erfolgreich Balkonkraftwerke und alles rund um Photovoltaikanlagen. Die Region hat uns dabei riesige Unterstützung gegeben und so können wir der Region etwas zurückgeben“

Beim Treffen in der Kinderinsel übergaben Markus Köhler und Jannika Heimann den Spendenscheck in Höhe von 2.700€ an Elisa Pfeifer und Stefanie Vehma, die diesen mit großer Freude und Anerkennung entgegennahmen. Die Spende kommt den Kindern direkt zu Gute und wird in tolle Freizeitaktivitäten, Kleidung, Geburtstagsgeschenke und vieles mehr umgesetzt. Das Team von WATT ́s los bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben.