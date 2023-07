100 Kinder beim Bauspielplatz: „Klimadetektive – groß genug die Welt zu retten“

(wS/red) Hilchenbach 26.07.2023 | 100 Klimadetektive haben eine Woche lang ihre Fantasie spielen lassen und im Rahmen des Bauspielplatzes nachhaltige Bauwerke errichtet. Über die kreativen Ergebnisse freut sich das Team des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach sehr. Zu bestaunen gab es unter anderem das „Museum für Klimanotfälle“, das dreistöckige Insektenhotel mit Solarenergie und Licht für eine Insektenparty, einen Bioladen, ein 5-Sterne-Klimahotel mit Nutzgarten sowie zehn weitere Hütten.

In der Kreativwerkstatt haben die Kinder hauptsächlich aus Recyclingmaterial gebastelt. So haben sie unter Anleitung von Teresa Pešl vom Bruchwerktheater mitgebrachte Kleidung upgecycelt und modisch aufgewertet. Die fertige Kollektion haben sie unter viel Applaus beim Abschlussfest in einer Modenschau präsentiert.

Wer keine Lust auf Basteln oder Werkeln hatte, hat sich in der Spielecke ausgetobt oder beim Medienprojekt mitgemacht. Dort haben die Kinder die „InSpectre News“ produziert und mit Filmbeiträgen und Interviews über die Ereignisse auf dem Bauspielplatz berichtet.

Höhepunkt der Woche, die unter dem Motto „Klimadetektive – groß genug die Welt zu retten“ stand, war die Platzübernachtung inklusive Geländespiel und Lagerfeuerabend mit Stockbrot. Dabei haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis es dunkel wurde mit dem „Werwolf“-Spiel beschäftigt. Die Woche klang beim Abschlussfest am Sonntag mit Familien und Freunden im Alten Rathauspark aus. Die Leitung des Bauspielplatzes bedankte sich sehr herzlich bei dem engagierten 25-köpfigen Team.

Zahlreiche Kooperationspartner haben den Bauspielplatz unterstützt: die Klimawelten Hilchenbach, die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein, der PUSH-Verein, die Jugendfeuerwehr Hilchenbach, der TuS Hilchenbach, der Rothaarscout Stefan Kraft, MOMUs Mobile Musikschule und der „Wetterfrosch“ Carsten Beyer.

Dank gilt auch den Sponsoren und Förderern des Bauspielplatzes: der Christian-Goswin-Stiftung, der Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach, der Anna-und-Johann-Reuter-Gedächtnis-Stiftung, dem Kreis Siegen-Wittgenstein, dem Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach, den Holzspendern Ofenbau Knoche, Schreinerei Müller, Holz Bald GmbH, Franz Holzindustrie, Bensberg Wohnen sowie Ket Klein Elektrotechnik, der Familie Moll und allen Nachbarn rund um den Alten Rathauspark, die das Team und die Kinder wieder so freundlich und tolerant beherbergt haben.

