TuS Ferndorf startet mit Heimspiel in die neue Saison

(wS/red) Ferndorf 03.07.2023 | TuS Ferndorf startet mit Heimspiel in neue Saison

Der Handball-Drittligist TuS Ferndorf eröffnet die kommende Saison 2023/24 mit einem Heimspiel gegen die HG Saarlouis. Das geht aus dem offiziellen Spielplan hervor, den der Deutsche Handball-Bund veröffentlicht hat.

Demnach starten die Ferndorfer am 2. September in die neue Spielzeit der Staffel Süd-West. Anwurf in der Stählerwiese wird traditionell um 19 Uhr sein. Auch die weiteren Heimspiele des TuS sind samstags geplant. Die einzige Ausnahme stellt die Partie gegen die HSG Krefeld Niederrhein dar. Das Spiel ist aufgrund einer Terminkollision in der Kreuztaler Stählerwiese für Freitag, den 20. Oktober um 19:30 Uhr geplant.

Nach aktuellem Stand wird der TuS auch im letzten Spiel vor der fünfwöchigen Winterpause (voraus. Samstag, der 16.12.2023) zuhause antreten. Dann ist der TV 1878 Homburg zu Gast in Kreuztal. Im Jahr 2024 startet das Team von Trainer Ceven Klatt mit dem Rückspiel bei der HG Saarloiuis.

Das Ende der regulären Saison ist für das Wochenende zwischen dem 24. und 26. Mai 2024 vorgesehen.

Den Spielplan der 3. Liga (Staffel Süd-West) gibt es hier https://www.handball.net Die genauen Terminierungen der einzelnen Spieltage folgen in Kürze.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier