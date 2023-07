Aktiv vor Ort: Zwei neue Waldsofas schmücken Rinsdorf

(wS/red) Rinsdorf, 07.07.2023 | Gute Neuigkeiten für Spaziergänger und Wanderer aus Rinsdorf. Der Heimatverein Rinsdorf e.V. erhielt über das Programm ,,Aktiv vor Ort‘‘ die finanziellen Mittel für die Aufstellung zweier Waldsofas, die zum Pausieren einladen. Realisiert wurde dies durch Ralf Plate, Mitarbeiter bei Westenergie, welcher als Projektpate und begeisterter Wanderer bei der Umsetzung unterstützte.

Eines der Waldsofas findet seinen Platz in der Straße „Vor der Brobirke“. Die Örtlichkeit befindet sich am Waldrand oberhalb der Straße und bietet eine ausgezeichnete Aussicht über einen großen Teil von Rinsdorf. Das zweite Waldsofa wurde am Natur-Waldspielplatz auf der zu Rinsdorf gehörenden Waldanhöhe aufgestellt, an welche ein viel genutzter Wanderweg angrenzt. Auch der evangelische Kindergarten „Meisenhaus“ besucht den Spielplatz einmal wöchentlich in Form eines Ausflugs mit Spiel und Sport. Dank den örtlichen Gegebenheiten können die Betreuerinnen den Kindern dort Natur- und Klimaschutz kinderleicht vermitteln. Um Erhalt und Pflege der Liegebänke kümmert sich der Heimatverein.

Gemeinsam mit dem Heimatverein Rinsdorf e.V. setzte Ralf Plate das Projekt in die Tat um. „Da ich selbst passionierter Wanderer bin, freut es mich, dass wir mit den Waldsofas nun auch in Rinsdorf neue Anlaufstellen haben. Diese kommen den Wandernden und spielenden Kindern mit ihren Familien sehr zugute. Außerdem hat man, wenn man auf dem Waldsofas platznimmt, eine wunderschöne Aussicht über Rinsdorf,“ so Ralf Plate.

Die Mitarbeiterinitiative „Aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Aktiv vor Ort-Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

