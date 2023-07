BMW-Fahrer verliert die Kontrolle: Vollsperrung der K33 nach Unfall bei Rüppershausen

(wS/red) Bad Laasphe – Erndtebrück 29.07.2023 | Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K33 bei Rüppershausen. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer war zusammen mit seinem 40-jährigen Beifahrer von Rüppershausen in Fahrtrichtung Erndtebrück unterwegs. Nach einer leichten Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin das Auto von der Fahrbahn abkam und schließlich an einem Baum zum Stillstand kam.

Sofort nach Eingang des Notrufs mit dem Alarmstichwort „TH 2“ (Technische Hilfe, eingeklemmte Person) eilten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück sowie Rettungsdienst mit Notarzt zum Unfallort, um schnelle Hilfe zu leisten.

Glücklicherweise kamen der Fahrer und sein Beifahrer mit leichten Verletzungen davon.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die K33 musste während der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

