Erneuerung der Wasserleitung und Straßendeckensanierung in Anzhausen – Bushaltestellen werden ab Mittwoch 05.07. verlegt

(wS/wi) Wilnsdorf 04.07.2023 | Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung erneuert die Gemeinde Wilnsdorf derzeit eine Wasserleitung aus Anfang der 1960er Jahre in der „Anzhausener Straße“. Davon betroffen ist der Bereich der Buswende, weshalb die Bushaltestelle vorübergehend an die Landstraße L 893 Richtung Rudersdorf verlegt werden muss.

Die Baumaßnahme erfordert hier auch die Sperrung der Ortszufahrt. Die Ortslage von Anzhausen ist damit nur über die in Richtung Niederdielfen liegende Anbindung an die Landstraße zu erreichen. Nach Verlegung der Wasserleitung erfolgt die Sanierung der Straßendecken der „Anzhausener Straße“ zwischen der Einmündung „Haegerstraße“ und der Einmündung in die L893 im Bereich der Buswende. Die noch anstehenden Arbeiten werden voraussichtlich sechs bis sieben Wochen andauern.

