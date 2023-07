Erneute Brandstiftung im Adalbert-Stifter-Weg

(wS/red) Siegen-Geisweid 09.07.2023 | Im Adalbert-Stifter-Weg kam es erneut zu einem Vorfall von Brandstiftung, bei dem diesmal eine Mülltonne in Flammen aufging. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf andere Gegenstände verhindern. Die Bewohner sind besorgt und verängstigt, da es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen in der Straße gekommen ist. Die Straße am Hohen Rain musste kurzzeitig gesperrt werde.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier