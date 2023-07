Fahrbahnen Löhrstraße/Markt werden saniert: Ab Montag, 24. Juli

(wS/red) Siegen 12.07.2023 | Ab Montag, 24. Juli 2023, beginnen die Straßenbauarbeiten zur Sanierung der maroden Deckschicht der Löhrstraße/Straße Markt in der Siegener Oberstadt. Die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung führt die Arbeiten an den Straßenabschnitten im Anschluss an die Leitungsverlegungen der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) aus.

Da nur eine Verkehrssicherung und eine Baustelleneinrichtung benötigt wird, können auf einer Länge von rund 340 Metern rund 2.000 Quadratmeter Fahrbahn saniert werden, erklärt Anke Schreiber, Leiterin der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung: „Dank des Synergieffektes fallen für die Stadt deshalb nur rund 48.000 Euro an Kosten an“, zudem könne die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien ausgenutzt werden.

Die gesamte Vollsperrung des Bereichs Löhrstraße/Markt dauert knapp zwei Wochen bis Samstag, 5. August (voraussichtliche Freigabe dann morgens ab 5.00 Uhr). In dieser Zeit entfallen die Parkmöglichkeiten auf dem Parkstreifen Löhrstraße/Markt. Die Umleitung für die Verkehrsteilnehmenden wird wie bei der Vollsperrung während der SVB-Leitungsverlegungen ausgeschildert. Die Seitenstraßen sind ebenfalls gesperrt, die Ein- und Ausfahrt der Anlieger ist über die Straßen Am Lohgraben, Donzenbachstraße, Hinterstraße, Kohlbettstraße und Grabenstraße/Alte Poststraße möglich. Der Anlieferverkehr für die Geschäfte erfolgt über die Kohlbettstraße, Alte Poststraße sowie Kölner Straße. Die Bushaltestelle im Vollsperrungsabschnitt Löhrstraße/Markt wird in den zwei Wochen nicht angefahren, die Busse fahren über die Hinterstraße bzw. die Marburger Straße. Der Wochenmarkt findet wie üblich mittwochs und samstags statt. Die Marktbetreiber können den Markt während der Vollsperrung mittwochs und samstags über die Löhrstraße anfahren.

Was wird gemacht? Bis Freitag, 28. Juli, werden rund 80 Meter Straßenrinne saniert, rund zehn Meter Bordstein ausgewechselt, Straßenabläufe reguliert und rund 40 Quadratmeter Absackungen beseitigt. Im Anschluss werden bis Dienstag, 1. August, die Fahrbahnen der Löhrstraße wie auch der Straße Markt gefräst, ebenso halbseitig die Straßenquerung Am Klubb. Zum Ende der Baumaßnahmen wird am Donnerstag und Freitag, 3./4. August, der Asphalt aufgetragen. Dafür müssen bis zu vier Lkw auf der gesperrten Fahrspur am Klubb/Hinterstraße aufgestellt werden, die so genannten „Asphalt-Beschickungsfahrzeuge“.

Am Donnerstag, 3. August, werden ab 14.00 Uhr alle Fräsflächen gereinigt und ein bitumenhaltiger Haftkleber aufgetragen. Die Straßen- und Verkehrsabteilung weist darauf hin, dass dafür vier Querungsmöglichkeiten eingerichtet werden, und zwar in der Kohlbettstraße, Alte Poststraße, Kölner Straße sowie Markt/Am Klubb. So können Verschmutzungen an den Schuhen und eine Verbreitung der Bitumenemulsion auf hellem Pflaster oder in den Häusern vermieden werden. Die Asphaltarbeiten enden an der Ecke Markt/Am Klubb. Dafür wird die Kreuzung Markt/Am Klubb/Neumarkt/Marburger Straße gegen Freitagmittag bzw. Nachmittag für maximal eine halbe Stunde blockiert. Etwa zwei Wochen nach dem Einbau des Asphalts werden die Verkehrsflächen noch abschließend markiert.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier