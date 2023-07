Geisweider Ferien-Flohmarkt am 5. August!

(wS/red) Siegen-Geisweid 25.07.2023 | Die Werbegemeinschaft Geisweid bietet allen Flohmarktliebhabern auch während der Sommerferien die Möglichkeit, den Geisweider Flohmarkt unter der Hüttentalstraße zu besuchen. Am 5. August ist es wieder so weit.

Dies bedeutet für alle Daheimgebliebenen und Reiserückkehrer, dass sie alle überflüssigen Dinge, die jemand anderes gut gebrauchen kann, in Geisweid verkaufen können. Alle Besucher dürfen sich auf eine kurzweilige Zeit beim Herumstöbern, Feilschen und Entdecken freuen. Achtet man auf die Nummernschilder, der unter der HTS geparkten Autos, so lässt sich feststellen, dass nicht nur Händler, sondern auch Besucher regelmäßig aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern den Weg nach Geisweid auf sich nehmen. Denn die Besonderheit des Geisweider Flohmarkts hat sich weit herumgesprochen und wird immer wieder in diversen Trödelmagazinen unter der Rubrik „Empfehlenswert“ angepriesen.

Das Ordnerteam weist von 3:30 bis 7 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße auf das Gelände. Der Markt endet um 13 Uhr. Mitmachen kann jeder, ohne Anmeldung oder Reservierung.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider- flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2023:

2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember