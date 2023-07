Hilchenbach: Café Herzstück lernt und wächst

(wS/red) Hilchenbach 24.07.2023 Gut 100 Tage sind vergangen. 100 Tage, an denen die Helferinnen und Helfer vollen Einsatz für das Café Herzstück am Hilchenbacher Marktplatz gezeigt haben. Jetzt stehen erst einmal Betriebsferien an, vom 24. Juli bis 6. August ist Pause angesagt. Zeit zum Durchatmen. Und für eine erste Bilanz.

„Es ist eine Challenge“, gibt Dr. Peter Neuhaus als Geschäftsführer des Vereins Café Herzstück zu. An drei Nachmittagen in der Woche ist der Treffpunkt geöffnet, mittwochs, samstags und sonntags. Dazu kommen individuelle Öffnungszeiten, zum Beispiel für Geburtstagsfrühstücke. Und dann ist da noch die Vorbereitung: einkaufen, backen, Stoffservietten falten. All das im Ehrenamt.

Aber mit der Zeit stellt sich Routine ein, und es entsteht Raum für neue Ideen. „Wir haben noch ein paar weiße Wände und überlegen, mit der Jugendkunstschule zu kooperieren und eine Ausstellung auf die Beine zu stellen“, sagt Vereinsvorsitzende Jutta Neuhaus.

Zwei Lesungen haben bislang stattgefunden, in Kooperation mit der Buchhandlung „Bücher buy Eva“ sowie mit der katholischen Kirchengemeinde Hilchenbach. „Damit haben wir uns selbst ein Geschenk gemacht“, schwärmt Jutta Neuhaus. Weitere Lesungen werden folgen. Für die Zukunft sind auch Erzählnachmittage für Kinder denkbar. „Wir entdecken selbst erst, welche Möglichkeiten in den Räumen stecken.“

Eine Kooperation mit der Seniorenservicestelle der Stadt Hilchenbach steht kurz vor der Umsetzung: Die Rikscha-Piloten machen auf ihrer Tour mit den Seniorinnen und Senioren Halt im Café und genießen Kaffee und Kuchen. Mit der Fertigstellung des „Grünen Nordens“, also der Neugestaltung des historischen Marktplatzes, ist ein zusätzlicher Öffnungstag geplant. Donnerstags gibt es dann Waffeln. Vielleicht sind irgendwann auch regelmäßige Frühstücksangebote umsetzbar. „Ein bis zwei Tage in der Woche könnten wir schaffen“, freut sich Peter Neuhaus auf neue Herausforderungen.

Fest steht: „Bei uns schmeckt alles“, wie Bäcker Harald Clemens betont. Und: „Käsekuchen geht immer“. Mit ihm lassen sich neun Bäckerinnen immer wieder neue Kreationen einfallen. Hin und wieder rühren sie auch veganen oder glutenfreien Teig an. Gleichermaßen engagiert ist das zehnköpfige Service-Team, das sich nicht nur um die Bewirtung kümmert, sondern auch ein offenes Ohr für die Gäste hat. Zuhören, ins Gespräch kommen, „das ist das Schönste“, sind sich alle einig.

So sollen sich auch Menschen, die unter Einsamkeit leiden, wohlfühlen. Sie werden „mit offenen Armen“ empfangen. Unter dieses Motto hat der Kreis Siegen-Wittgenstein auch den diesjährigen Heimatpreis gestellt, für den sich der Verein bereits beworben hat. „Das passt zu unserem Café“, so Peter Neuhaus.

Von der Stadt Hilchenbach, die regelmäßig Zuwendungen aus Sparkassenmitteln gewährt, erhoffen sich die Aktiven ebenfalls Unterstützung. Zudem hat der Verein weitere Fördermöglichkeiten im Blick, um die vielen Ideen für das Café umsetzen zu können. Und die gehen dem „Herzstück“-Team so schnell sicher nicht aus!

