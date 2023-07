Hilchenbacher Dirtbikepark bietet gleich drei Highlights im August

(wS/hi) Hilchenbach 27.07.2023 | Bikerinnen und Biker zwischen neun und 16 Jahren dürfen sich auf Donnerstag, 3. August, freuen: Dann findet bei gutem Wetter die „Parknight“ statt. Der Hilchenbacher PUSH-Verein schlägt im Dirtbikepark am Mühlenweg unter Leitung von Fabian Dicke und Fabian Hirsch gemeinsam mit zwölf Jugendlichen die Zelte auf. Die Gruppe dreht einige Runden im Park und kann am Lagerfeuer mit Stockbrot über die Pläne für die kommende Zeit sprechen. Die Kosten für die Verpflegung betragen 5,00 Euro. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach www.kjb-angebote.de.

Am Freitag, 11. August, wird der Bike-Workshop „Girls only“ wiederholt. Dabei haben Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren die Möglichkeit, neue Erfahrungen mit dem Fahrrad zu machen und den Dirtbikepark besser kennenzulernen. Mit Florentine Müller aus Dreis-Tiefenbach steht den Teilnehmerinnen eine erfahrene Kursleiterin zur Seite, die den Spaß im Pumptrack vermitteln wird. Einige Restplätze sind noch vorhanden.

Der Dirtbike-Contest „Push your bike“ findet am Samstag, 12. August, im Park statt.

An diesem Tag zeigen die Kids ihre Fähigkeiten in drei Disziplinen. Beim „Pumptrack-Contest“ wird die schnellste Zeit auf der Strecke gewertet, beim „Best-Line-Contest“ in zwei Altersklassen zeigen alle, was sie draufhaben, und beim „Best-Trick-Contest“ dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer über das Können der Kinder und Jugendlichen staunen.

Eine Jury wird die Teilnehmenden bewerten und im Anschluss Preise zur Anerkennung vergeben – an alle. Für die Versorgung mit Gegrilltem und Getränken sorgt der PUSH e.V., für die Sicherheit ist das Deutsche Rote Kreuz Hilchenbach verantwortlich.

Die Anmeldung zum Contest erfolgt am Veranstaltungstag. Bei schlechtem Wetter findet der Wettbewerb nicht statt.

Die Angebote werden aus Mitteln der Bewegungsoffensive 2023 des Landessportbunds Nordrhein-Westfalen unterstützt.

Fotos: Stadt Hilchenbach

