ischtennisspieler suchen die Wittgenstein-Meister 2023

(wS/red) Erndtebrück 07.07.2023 | Zum einen ist es eine ganz wichtige Vorbereitung auf die neue Saison, zum anderen geht es um einen Titel, den jeder Tischtennisspieler gerne in der eigenen Vitrine stehen hätte: Der TuS Erndtebrück ist in diesem Jahr Ausrichter der Wittgensteiner Tischtennis-Meisterschaften.

Die sechste Auflage des Wettbewerbes, der sich in den vergangenen Jahren fest etabliert hat, findet am Samstag, 12. August, in der Pulverwaldhalle an der Jahnstraße statt. Bewusst wurde ein Termin nach den Sommerferien gewählt. Turnierbeginn ist um 10 Uhr, die Möglichkeit zum einspielen besteht ab 9 Uhr.

„Wir freuen uns riesig auf die Meisterschaften und sind sehr weit mit unseren Vorbereitungen. Wir hoffen, dass die Zuschauer ein großes Teilnehmerfeld und packende Spiele zu sehen bekommen. Aber da sind wir guter Dinge“, sagt Kai Schaumann, Abteilungsleiter beim TuS Erndtebrück. Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die für einen Wittgensteiner Tischtennis-Verein an der Platte stehen oder im Altkreis Wittgenstein wohnen.

Auf dem Programm stehen Doppel und Einzel nach den offiziellen Tischtennisregularien – in den Klassen Damen/Herren A, Damen/Herren B und Damen/Herren C. Das Startgeld beträgt sechs Euro.

Die genaue Einteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt nach dem Q-TTR-Wert aus August 2023 und findet vor Ort statt, damit alle Klassen etwa gleich groß sind. Zuschauer, Besucher und Tischtennisfreunde sind herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Meldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind bis einschließlich Samstag, 5. August, möglich – bei Abteilungsleiter Kai Schaumann, Tel. (01 51) 24 10 68 92 (per WhatsApp) oder kai_schaumann@yahoo.de (per E-Mail).

