Jetzt geht es los! Rikscha-Fahrten in Hilchenbach sind ab sofort möglich

(wS/hi) Hilchenbach 05.07.2023 | Noch einmal Fahrtwind in den Haaren spüren, mal rauskommen und sich gut unterhalten, dieses Zeitgeschenk möchten die Hilchenbacher Rikschapilotinnen und -piloten ihren Fahrgästen machen.

Das kostenlose Angebot ist für ältere Menschen und Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen gedacht. Gut ausgebildet stehen die Ehrenamtlichen ab sofort für Fahrten mit der elektronischen Fahrradrikscha ihren zukünftigen Passagieren bereit.

„Auch in Hilchenbach leben viele Seniorinnen und Senioren in Isolation und Einsamkeit und sind nicht mehr in der Lage selbstständig am Straßenverkehr teilzunehmen. Diese können aber nun als Passagiere vorne auf der Sitzbank der Rikscha Platz nehmen. Die ehrenamtlichen Piloten sitzen hinter ihnen und treten in die Pedale. Passagiere und Piloten kommen so ins Gespräch und radeln gemeinsam durch das Stadtgebiet“, erklärt Gudrun Roth, Projektleiterin und Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement der Stadtverwaltung Hilchenbach.

Finanziert hat die Rikscha die Bürgerstiftung Hilchenbach e.V., die gemeinnützige Zwecke auch im Bereich Altenhilfe fördert. Die technische Betreuung des Fahrzeugs übernimmt Uwe Limper, Inhaber des Hilchenbacher Radladens. Auf dem Hilchenbacher Frühlingsfest im Mai fand die offizielle Übergabe des Fahrzeugs statt.

Seitdem gehört die Rikscha in den Farben orange und anthrazit offiziell der Stadt Hilchenbach und kann ab sofort genutzt werden. Die Touren dauern etwa eine bis anderthalb Stunden und führen über befestigte Wege durch das Stadtgebiet.

Anmeldungen für Ausfahrten nimmt Gudrun Roth gerne unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail ehrenamt@hilchenbach.de entgegen. Die Fahrten finden auf eigene Gefahr statt. Auch weitere ehrenamtliche Rikschafahrerinnen und – fahrer sind sehr willkommen.

Hintere Reihe v.l.: Detlef Wabner, Regina Birlenbach, Projektleiterin Gudrun Roth, Uwe Limper vom Fahrradladen HIRAD, vordere Reihe: Gerd Fleschenberg und Klaus Jung freuen sich, dass es jetzt losgeht.

