Kita Osthelden besuchte Feuerwehrwache in Weidenau

(wS/ko) Kreuztal 03.07.2023 | Was macht eigentlich die Feuerwehr? Wie verhalte ich mich im Notfall und wie sieht eine ganz große Feuerwehrwache aus?

Mit diesen Fragen haben sich die Vorschulkinder der städtischen Kindertageseinrichtung Osthelden jetzt beschäftigt und konnten in einem besonderen Ausflug die größte Feuerwehrwache in der Region, die Wache in Weidenau, besichtigen.

Die Kinder haben sich schon im Vorfeld mit dem Thema „Feuerwehr“ befasst, die vier Aufgabenbereichen der Feuerwehr kennen gelernt und waren somit auf den Besuch der

Wache gut vorbereitet. Sie haben thematische Bilder gestaltet, Feuerwehrautos gebastelt und den Feuerpatron St. Florian kennengelernt. Außerdem haben sie die Nummer des Notrufes und die fünf W-Fragen kennengelernt.

Vor Ort hatten die Kinder dann die Möglichkeit, ihren Wissensdurst mit Erfahrungen löschen zu können. Während einer Führung durch die gesamte Feuerwache durften sich die Kinder sowohl in einen Rettungswagen, als auch in ein Feuerwehrauto setzen, eine Wärmebildkamera ausprobieren und erfahren, wie schwer eine Schere und ein Spreizer sind, mit denen Menschen aus einem Auto gerettet werden können. Dass diese Utensilien mehr wiegen als die Vorschulkinder selbst, konnten sie kaum glauben. Die Kinder konnten außerdem viele Gemeinsamkeiten zu ihrer Kita und der zukünftigen Grundschule feststellen.

Denn auch in einer großen Rettungswache gibt es ein „Klassenzimmer“, eine „Sporthalle“, ein „Schlafraum“ und eine „Gemeinschaftsküche“.

Ganz tapfer schauten die Kinder ganze 8 Meter in die Tiefe, als sie sich die Feuerwehrstange ansehen und durch die Brandsimulationsanlage laufen durften, in der Temperaturen von bis zu 500 Grad herrschen können. Das größte Highlight des Ausflugs war aber ganz klar das große Feuerwehrauto mit einer insgesamt 32 Meter langen Drehleiter, die für die Kinder einmal auf die komplette Länge ausgefahren wurde. Zum Abschluss durften die Kinder sogar noch den Feuerwehrschlauch bedienen. „Das war unglaublich“, fasst eines der Kinder das Erlebte noch vor Ort zusammen.

Fotos: Kita Osthelden