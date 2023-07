Nachhaltig informativ – Neuauflage touristischer Flyer

(wS/bl) Bad Laasphe 17.07.2023 | Kurz und knackig liefern die Neuauflagen der TKS Flyer relevante Informationen zu Fahrradtouren, Wander- oder Themenwegen, Museen, Campingurlaub, Freizeitaktivitäten und Ausflügen sowie zu der Geschichte von Bad Laasphe.

Die 6-seitigen, faltbaren Flyer finden Platz in jeder Hosentasche und können bei Bedarf schnell gezückt werden.

Optisch passen sie sich dem neuen Auftritt der TKS an, der sich bereits in der Neugestaltung der Website, dem Design des diesjährigen Gastgeberverzeichnis sowie dem Umbau der Touristinformation gezeigt hat. Frisches Grün auf weißem Hintergrund neben dem farbenfrohen Logo der touristischen GmbH, soll die klare Verbundenheit zur Natur wieder spiegeln.

Gedruckt wurden alle Flyer-Ausgaben erstmalig auf FSC Altpapier. Papiere mit dem FSC-Siegel stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, garantieren den verantwortungsvollen

Umgang mit dem Rohstoff Holz und verfolgen das Ziel verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

Zusätzlich hat sich die TKS nach dem Druck des Gastgeberverzeichnis auch bei den Flyern für einen klimaneutralen Druck entschieden und engagiert sich damit verantwortungsbewusst im Sinne des Klimaschutz und Umweltbewusstseins. Mit der bewusst ausgewählten Druckerei, die aus der Region stammt, werden nicht nur hiesige Gewerbetreibende unterstützt, sondern auch unnötige Versandwege eingespart. Durch genaue Analyse werden die Emissionen, die während des Druckprozesses entstehen, ermittelt und die entstandenen CO2-Emissionen durch den Ankauf sogenannter Emissionsminderungs-Zertifikarte neutralisiert. So wurde unter anderem ein Windanlagen Park in De Aar, Südafrika und ein Klimaschutzprojekt für sauberes Trinkwasser in Eritrea unterstützt und die durch den Druck angefallenen 513kg Co2 kompensiert.

Die Entscheidung für den klimaneutralen Druck ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Nachhaltigkeitsorientierung, welche von den regionalen Tourismusverbänden, Siegerland-Wittgenstein e.V. sowie dem Lahntal e.V., aktiv verfolgt und von der TKS unterstützend begleitet wird.

Die Flyer liegen in der Touristinfo im Haus des Gastes zur Mitnahme aus, werden auf Messen verteilt und auf Anfrage an interessierte Besucher europaweit versendet. Über die Homepage der TKS stehen die Flyer auch als Download zur Verfügung.

„Im touristischen Bereich können wir nicht gänzlich auf gedruckte Informationsmaterialien verzichten. Wir versuchen dennoch die Gäste auf einen verantwortungsvollen, ressourcenschonenden Umgang mit den Drucksachen hinzuweisen. Ergänzende Informationen ermöglichen digitale Komponenten wie QR Codes oder Links zu Webseiten, so dass man sich mit Hilfe des analogen Flyers bei Bedarf digital weiter informieren kann,“ erklärt Signe Friedreich von der TKS.

Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH

