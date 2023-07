Neuer Kunstrasen für Giersberg-Sportplatz und Glückauf-Kampfbahn

(wS/si) Siegen 28.07.2023 | Der stark genutzte Sportplatz Am Sender auf dem Siegener Giersberg und die Glückauf- Kampfbahn in Weidenau erhalten in diesem Sommer neues Grün: Die von der Stadt Siegen beauftragte Fachfirma verlegt aktuell die Kunstrasen-Bahnen auf den jeweils rund 8.000 Quadratmeter großen Sportanlagen. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Sportplatz Giersberg im Laufe der nächsten Woche, die Glückauf-Kampfbahn Mitte August fertig sein. Die graue Elastikschicht unter dem Kunstrasen ist zwischenzeitlich gereinigt worden, einzelne Schäden wurden ausgebessert. Nach der Neuverlegung des Kunstrasens werden die Linierungen eingearbeitet, anschließend Quarzsand und Kork als umweltgerechte Füllmittel aufgebracht.

„Das Engagement der Vereine für die Sportplätze ist wirklich eine tolle Leistung, denn sie beteiligen sich mit Spenden- und Sponsorengeldern an den Kosten für die Kunstrasen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Gemeinsam mit Martin Wagner, Leiter der städtischen Sport- und Bäderabteilung, Oliver Jenke von der Abteilung Straße und Verkehr sowie Sarah Stahl (1. Vorsitzende ASV Siegen-Weidenau), Till Wickel und Malte Feckler (beide stellv. Vorsitzende) sowie Ulrich Cullmann (Finanzvorstand) machte er sich heute (Freitag, 28. Juli 2023) ein Bild von den laufenden Bauarbeiten in Weidenau.

Rund 200.00 Euro kostet die Erneuerung des Belags pro Sportplatz. Bürgermeister Mues betonte die gute Kooperation mit den Vereinen, die sich jeweils mit rund 36.000 Euro an den Kosten des Kunstrasen-Tausches beteiligten. Ein entsprechender Ratsbeschluss sieht vor, dass Vereine rund 18 Prozent der Kosten übernehmen. Mues: „Die Mannschaften können sich dafür jetzt auf Spielfelder freuen, die den neuesten Standards in Bezug auf Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit entsprechen.“

Der Austausch wurde notwendig, weil die Kunstrasenplätze im Stadtgebiet zwischen 2003 und 2009 angelegt wurden bei einer Nutzungsdauer von durchschnittlich zwölf bis 15 Jahren. Je nachdem, wie intensiv der Platz in den Jahren „bespielt“ wurde, ist der Belag dann abgenutzt und kann trotz permanentem Pflege- und Reparatureinsatz der städtischen Platzwarte die Nutzerinnen und Nutzer unter Umständen gefährden. Viele Kunstrasenplätze in Siegen wurden in den letzten Jahren bereits erneuert, zum Beispiel im Hofbachstadion, Auf der Scheid in Trupbach, in Gosenbach, Am Rosengarten in Niederschelden oder auf dem Sportplatz Obersetzen.

Turnusmäßig stand in diesem Jahr die Erneuerung der Glückauf-Kampfbahn am Köhlerweg in Weidenau an. Das Stadion wird unter anderem intensiv von den „Sentinels“,

den „American Football“-Teams des Allgemeinen Sportvereins (ASV) Siegen-Weidenau genutzt, aber auch der Fußballabteilung VfB Weidenau. Hinzu kam in diesem Jahr auch der Sportplatz auf dem Giersberg, der vom SG Siegen-Giersberg und dem 1. FC Dautenbach mit zahlreichen Mannschaften im Jugend- und Seniorenbereich bespielt wird.

Die Vereine begrüßten den Vorschlag der Verwaltung, die Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Giersberg wegen der bereits starken Abnutzung dort vorzuziehen. Für die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung, die für die Baumaßnahme zuständig ist, ergaben sich durch das gleichzeitige Ausschreiben von zwei Sportplätzen gute Synergieeffekte, die Ausschreibungsergebnisse lagen unter den kalkulierten Preisen.

Pünktlich zum Saisonende – um den Spielbetrieb so wenig wie möglich zu stören – begannen Anfang Juli die Abrissarbeiten auf beiden Plätzen.

Dazu Martin Wagner: „Der Zeitplan war sportlich, da der Umbau ja in der spielfreien Zeit erfolgen sollte, damit rechtzeitig zu Saisonbeginn die Plätze wieder zur Verfügung stehen.“ Die beauftragte Fachfirma hat deshalb in den vergangenen Wochen parallel auf beiden Plätzen gearbeitet.

Wie in den Vorjahren, wird dabei der Füllstoff Korkgranulat statt Gummigranulat eingesetzt. Bürgermeister Mues: „Die Stadt Siegen hat sich schon früh mit dem Thema

befasst und sich für die ökologisch nachhaltigere Korkfüllung entschieden.“ Die Gefahr des „Aufschwimmens“ des Granulats bei starkem Regen wird – wie auch auf den anderen städtischen Sportplätzen üblich – durch die Verwendung einer sog. „gekräuselten Rasenfaser“ kompensiert, da sie den Füllstoff besser zurückhält.



Der Kunstrasen liegt bereit: Bürgermeister Steffen Mues machte sich in der Glückauf-

Kampfbahn mit Vertretern der Stadt Siegen und dem Vorstand des ASV Siegen-Weidenau

ein Bild von den laufenden Bauarbeiten. (Foto: Stadt Siegen)

