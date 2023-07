„Physik im Apollo“: Der Dunklen Materie auf der Spur

Am Dienstag, 18. Juli 2023 startet im Siegener Apollo-Theater die neue Veranstaltungsreihe

„Physik im Apollo“. Bei freiem Eintritt gibt es einen Vortrag zum Thema „Der Dunklen Materie auf der Spur“ – außerdem Infos zur physikalischen Forschung an der Uni Siegen, Musik und Akrobatik.

(wS/red) Siegen 07.07.2023 | Physiker*innen gehen davon aus, dass rund 80 Prozent der Materie im Universum aus einem unsichtbaren und bislang unbekannten Stoff besteht: der Dunklen Materie. Mit Experimenten tief in der Erde und am größten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem „Large Hadron Collider“ am Genfer CERN suchen Wissenschaftler*innen weltweit nach Partikeln der Dunklen Materie. Um diese spannende Suche, das Wissen, das wir bereits über das Universum haben und noch offene Fragen geht es im Vortrag „Der Dunklen Materie auf der Spur“ am 18. Juli 2023 im Siegener Apollo-Theater. Vortragender ist der Leiter des Mainzer Physik-Exzellenzclusters „PRISMA+“ und gebürtige Siegener Prof. Dr. Matthias Neubert. Die Veranstaltung ist Auftakt zur neuen Reihe „Physik im Apollo“: In regelmäßigen Abständen möchten Physiker*innen dabei ihre spannenden Themen auf der Theaterbühne einem breiten Publikum präsentieren.

„Die Physik untersucht die uns umgebende Natur – von den Atomen und den sie bildenden Elementarteilchen bis hin zum gesamten Universum. Wie physikalische Forschung funktioniert, welche Erkenntnisse sie bringt und welche technologischen Fortschritte sie ermöglicht, möchten wir im Rahmen von ‚Physik im Apollo‘ verständlich und nachvollziehbar vermitteln“, erklärt der Physikprofessor und Organisator der Reihe, Alexander Lenz von der Uni Siegen. Die Vorträge richten sich dabei an ein breites Publikum, physikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Neben dem Abendvortrag von Prof. Dr. Matthias Neubert erwarten die Besucher*innen am 18. Juli auch künstlerische Darbietungen. Das Besondere: Auch bei den Künstler*innen handelt es sich um Physikerinnen und Physiker der Universität Siegen. Der Physikstudent Alexander Breitenbach (Piano) und Eleftheria Malami, Wissenschaftlerin in der theoretischen Teilchenphysik (Piano, Gesang) präsentieren gemeinsam eine Piano-Suite von Hans Zimmer und den Song „Time waits for No One“ von Freddie Mercury.

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des Akrobatik-Duos „formafortis“: Physikprofessor Alexander Lenz

lotet gemeinsam mit seiner Ehefrau und Akrobatik-Partnerin Dr. Marion Lenz die Gültigkeit des

Gravitationsgesetzes aus. Begleitet werden sie dabei von Breitenbach und Malami mit einer Instrumentalversion der Metallica-Ballade „Nothing Else Matters“ (Klavier für vier Hände).

„Wir haben im Siegener Physik-Department ein paar besondere Talente in unseren Reihen. Wenn wir schon eine so tolle Bühne wie im Siegener Apollo-Theater zur Verfügung haben, möchten wir das auch ausnutzen. Das wird auf jeden Fall ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Abend“, freut sich Prof. Lenz.

Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit einem Grußwort des Siegener Bürgermeisters Steffen Mues. Anschließend folgen der Abendvortrag und die musikalischen und akrobatischen Darbietungen. Bereits ab 17 Uhr stellen sich im Foyer des Apollo-Theaters die verschiedenen Arbeitsgruppen des Departments Physik der Universität Siegen vor. Hier können sich alle Interessierten über Forschungsschwerpunkte der experimentellen und theoretischen Physik informieren: Von der Erforschung des Top-Quarks als schwerstem bekanntem Elementarteilchen über das Quanten- Computing, zweidimensionale Materialien bis hin zu hochenergetischer, kosmischer Strahlung.

Studieninteressierte bekommen außerdem einen Überblick über die Inhalte und Schwerpunkte der Physik-Studiengänge an der Uni Siegen.

