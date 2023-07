Polizei stellt zwei Männer und findet Diebesgut

(wS/ots) Wilnsdorf 04.07.2023 | Der Polizei sind am Montagabend (03.07.2023) zwei verdächtige Männer gemeldet worden, die sich im Bereich eines Firmengeländes an der Essener Straße in Wilnsdorf-Rinsdorf aufhielten.

Einer der Verdächtigen war zuvor gegen 20:45 Uhr durch den Inhaber auf einer Videokamera beobachtet worden. Er versuchte, einen abgestellten PKW zu öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Ein zweiter Verdächtiger kam schließlich hinzu.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei bei einem 38-Jährigen mutmaßliches Diebesgut, Tatwerkzeuge sowie Betäubungsmittel sicher. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.